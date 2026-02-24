8旬婦兜售神藥誇口「吃完跌倒都沒事」 保健食品賣4倍價送辦

警方獲報到場，將兜售藥品的張姓婦人（右）帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

台北市一名8旬張姓老婦人在文山區某復健診所，向看診的7旬連姓婦人兜售一款千元藥品，並誇口是「吃完連跌倒都沒事」的神藥，連婦誤信花了高於行情4倍價11000元購買，返家服用後未發現有所改善，經查才知是保健食品，因此向警方報案，警方事後循線將張婦帶回，依藥事法及詐欺等罪嫌送辦。

文山二分局調查，72歲連姓婦人於去年底，在興隆路二段某復健診所看診時，遇上84歲張姓老婦前來攀談，張婦靠著三寸不爛之舌，推薦某款骨科藥品，宣稱「吃完該藥品，連跌倒都沒事」，還稱自己兒子在美國當醫生，而連婦被話術洗腦深信不疑，當場交付1萬1000元購買2瓶藥品。

據知，連婦返家服用此藥品多日後，發現並無明顯改善效果，經兒子上網查詢比對後，發現該藥品其實是美國一款保健食品，1瓶售價僅1400元左右，連婦驚覺上當受騙，隨即向警方提出詐欺及藥事法告訴。

據指出，連婦於本月上旬再度前往診所復健時，發現該名張婦行蹤，隨即請警方前來將其帶回偵辦；警詢時，張婦辯稱只是推薦保健食品，並沒有強迫購買，且雙方已經達成和解，但警方認為是推託之詞，詢後依詐欺及藥事法等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方今呼籲，民眾面對醫藥資訊應多加查證，藥品來源務必透過合法管道取得，若有醫療需求應循正規醫療院所就診，如發現可疑推銷或不法販售情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話，保障自身財產與健康安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

張姓婦人以4倍價格兜售藥品宣稱「吃完連跌倒都沒事」，但其實是保健食品。（記者陸運鋒翻攝）

