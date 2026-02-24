基市府前民政處長利用戶政篩選罷免名單判緩刑 檢方提上訴被駁回

基隆市前民政處長張淵翔利用戶役政系統篩選連署名單。（資料照）

國民黨基隆市黨部今年2月發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，黨部主委吳國勝卻勾結時任基隆市府民政處長張淵翔等人，利用戶役政系統篩選連署名單，再找人謄寫提議人名冊。基隆地院一審，依違反個人資料保護法等罪，判處張淵翔、吳國勝各1年10月徒刑，皆緩刑3年、褫奪公權2年；基隆地檢署提上訴，高等法院判上訴駁回；全案可再上訴。

判決書指出，吳國勝因擔心提議人資格不符或死亡連署，遂聯繫張淵翔幫忙，將其彙整的名冊交給中正戶政事務所主任江鑒育，江再找林姓課員利用戶役政系統篩選，過濾資格不符的人選；張取得篩選過的名冊後，傳到LINE「勝之群組」供吳國勝使用，並貼文指導如何正確謄寫，吳再請抄手謄寫、偽造提議人名冊。

中選會查對後發現有62名提議人已死亡，顯經造假，告發後移送檢方偵辦，基隆地檢署起訴張淵翔、吳國勝、江鑒育、林姓課員、國民黨基隆市黨部仁愛兼安樂區主任張金發、2件罷免案領銜人游正義、紀文荃等7人。

張淵翔等7人審理時皆認罪，法官分依非法利用個資罪，將張淵翔、吳國勝各判處1年10月，江鑒育、張金發等5人各判10月至1年2月不等徒刑，皆緩刑2至3年並附帶支付公庫、義務勞務、法治教育課程等條件。可上訴。

基隆地檢署認為，吳等7人未第一時間坦承犯行，犯後態度不佳，法官卻給吳等七人緩刑機會，損及民眾對於參政權及公職人員公正性的印象甚鉅，進而提起上訴。

高等法院認為，緩刑屬法院得依職權自由裁量事項，符合刑法第74條第1項宣告緩刑規定，且量刑無明顯失衡，並非違法或不當。本案一審審酌吳等7人無前科，因一時失慮而犯法，事後坦承犯行，認有所警惕而無再犯之虞，因此判定一審判決無違法、不妥之處，檢察官上訴無理由，應予駁回。

高檢署表示，目前尚未收到判決，待收到判決後，再研議是否提起上訴。

