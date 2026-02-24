假律師周方慰涉侵占、詐貸近2億 檢起訴求刑5年

「知名假律師」、富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項2850萬元，又向銀行詐貸1.6億元。（資料照）

曾針對「通姦除罪」聲請大法官釋憲成名的「知名假律師」、富邦綜合開發公司負責人周方慰，涉侵占公司款項2850萬元，又涉墊高公司房地產價格向銀行詐貸1.6億元，另通緝中的鈞言公司負責人蘇哲彥，再夥同其他共犯，假修繕名義詐得紓困補助2096萬5千元，台北地檢署今依背信、銀行法等罪起訴周方慰等5人。

檢調查出，富邦綜合開發公司曾因名下的集賢樓宿舍，與私立南華大學產生民事訴訟，2015年間雙方在高等法院台南分院審理時和解，並作成南華大學給付富邦公司2850萬元的和解筆錄，周方慰以董事長身分收受南華大學交付的14張支票，卻涉挪為己用，用於繳交卡費、購置房產等。

不僅如此，2020年間，周涉代表富邦開發與璽美、鈞言公司以三方契約方式，將富邦開發的宿舍透過璽美賣給鈞言，過程中涉墊高價金至2.3億元，向銀行詐貸得手1.6億元。檢調查出，璽美公司負責人林柏傑、鈞言公司負責人蘇哲彥，為製造假交易金流，曾大費周章至新北迴龍地區領500萬元現金。

此外，蘇哲彥等人詐貸得手後，另製造假租約，將只有480間房的宿舍，虛增成600間房，以修繕宿舍為由，向銀行詐領2096萬餘元紓困專案貸款。台北地檢署今偵查終結，依背信、業務侵占等罪起訴周方慰等5人。

檢方痛批，周方慰涉侵占富邦公司票款、盜賣公司資產，更勾串林柏傑等人向銀行詐貸，擾亂社會經濟秩序，卻始終否認犯行，建請法院量處5年徒刑，且蘇哲彥經傳訊未到已發布通緝，迄今仍在逍遙法外，建請法院審酌本案屬重大經濟犯罪，在完成證人交互詰問前，繼續羈押禁見周男；至於林男等4名被告，建請量處4年徒刑。

