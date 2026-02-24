高雄建案工人未綁安全繩 直墜11樓爆頭慘死

高雄大樓工地發生工安意外，張姓工人疑踩空鷹架從9樓跌落地下2樓爆頭慘死。（資料照）

鳳山區保泰路一處興建中大樓工地發生工安意外，張姓板模工進行電梯井拆除作業時，疑不慎踩空從9樓直墜地下2樓，當場爆頭慘死，勞檢發現張男未綁安全繩，且電梯井為了吊料竟把每層樓的防墜網往裡收，但因包商展現賠償誠意，被法官依過失致人於死罪輕判緩刑2年。

判決指出，2023年1月8日，55歲張姓板模工在保泰路上一處興建大樓工地進行拆除作業時，疑似施工不慎踩空鷹架，直接墜落電梯井，從9樓跌落地下2樓，高度達35.6公尺。其他工人聽聞「碰」一聲，前往查看才發現張姓工人直接從9樓跌落地下2樓，救護車前往搶救，但張男已爆頭慘死、全身骨折，已經明顯死亡，未送醫急救。

檢警和勞單單位事後介入調查，發現張男身上不但沒有綁安全帶或安全繩，工地的電梯坑原本每一層都會架設防墜網，但工地為了方便吊料，8樓以下的防墜網都往裡面收，等於是沒有防墜網，9樓工作的電梯坑那層也沒有防墜網。

高雄地方法院審理時，包商和現場陳姓工地主任坦承犯行，並強調有意願和家屬和解，但因雙方一直無法對理賠金額有共識，因此和解未能成立。法官發現，包商事後已賠償55萬喪葬費，並已提存176萬餘元至國庫，待將來賠償給張男配偶，因此認定並非毫無彌補過失之意，考量包商和陳姓工頭沒有前科，因此依過失致人於死罪各判徒刑6月和5月，均可易科罰金，另宣告兩人緩刑2年，公司部分則依違反職安法判罰30萬元，可上訴。

