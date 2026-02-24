為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄建案工人未綁安全繩 直墜11樓爆頭慘死

    2026/02/24 11:05 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄大樓工地發生工安意外，張姓工人疑踩空鷹架從9樓跌落地下2樓爆頭慘死。（資料照）

    高雄大樓工地發生工安意外，張姓工人疑踩空鷹架從9樓跌落地下2樓爆頭慘死。（資料照）

    鳳山區保泰路一處興建中大樓工地發生工安意外，張姓板模工進行電梯井拆除作業時，疑不慎踩空從9樓直墜地下2樓，當場爆頭慘死，勞檢發現張男未綁安全繩，且電梯井為了吊料竟把每層樓的防墜網往裡收，但因包商展現賠償誠意，被法官依過失致人於死罪輕判緩刑2年。

    判決指出，2023年1月8日，55歲張姓板模工在保泰路上一處興建大樓工地進行拆除作業時，疑似施工不慎踩空鷹架，直接墜落電梯井，從9樓跌落地下2樓，高度達35.6公尺。其他工人聽聞「碰」一聲，前往查看才發現張姓工人直接從9樓跌落地下2樓，救護車前往搶救，但張男已爆頭慘死、全身骨折，已經明顯死亡，未送醫急救。

    檢警和勞單單位事後介入調查，發現張男身上不但沒有綁安全帶或安全繩，工地的電梯坑原本每一層都會架設防墜網，但工地為了方便吊料，8樓以下的防墜網都往裡面收，等於是沒有防墜網，9樓工作的電梯坑那層也沒有防墜網。

    高雄地方法院審理時，包商和現場陳姓工地主任坦承犯行，並強調有意願和家屬和解，但因雙方一直無法對理賠金額有共識，因此和解未能成立。法官發現，包商事後已賠償55萬喪葬費，並已提存176萬餘元至國庫，待將來賠償給張男配偶，因此認定並非毫無彌補過失之意，考量包商和陳姓工頭沒有前科，因此依過失致人於死罪各判徒刑6月和5月，均可易科罰金，另宣告兩人緩刑2年，公司部分則依違反職安法判罰30萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播