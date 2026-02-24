為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    和女兒吵架後竟放火燒車差點把家燒了 莽父二審改輕判

    2026/02/24 12:24 記者楊心慧／台北報導
    桃園市陳姓男子和女兒感情不好，竟於2023年12月間燒女兒男友機車，晚間竟焚燒女兒停放住家後門自小客車，還差點將住家燒掉。（示意圖）

    桃園市陳姓男子和女兒感情不好，竟於2023年12月間燒女兒男友機車，晚間竟焚燒女兒停放住家後門自小客車，還差點將住家燒掉，檢方依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌提起公訴，桃園地院一審判決4年8月徒刑；高等法院今改判應執行有期徒刑3年6月。

    桃園地院判決書指出，陳男於2023年12月3日一早，竟在住處前點燃瓦斯罐，焚燒女兒余姓男友的機車，導致機車排氣管、水箱遭燒毀。女兒對父親所作所為相當憤慨，沒收其住家鑰匙，試圖將他趕出家門，未料父親一氣之下，竟縱火焚燒女兒停放於住家後門的汽車，甚至波及後門的熱水器、瓦斯桶管線等，所幸消防員及時到場撲滅。

    女兒無法原諒父親的行為，進而向大園警分局報案處理，桃園地院審理時，陳男雖坦承案發前與女兒發生爭執，卻矢口否認放火，稱「當時不在場，火燒完了，我才回家」，但附近住戶證人證稱火災時，有看到陳男在現場，因此法官不採信陳男說法。

    桃園地院審酌，陳男身為人父，不思理性溝通，僅因細故與女兒發生爭執，竟不顧公共安全，於一日內兩度縱火，先是燒燬他人機車，晚間變本加厲，在住宅前後門處縱火，不僅燒燬汽車及熱水器等物，更置鄰居性命、財產於高度危險之中，且否認犯行，未與被害人達成和解，犯後態度不佳。

    桃園地院判定，陳男犯放火燒燬他人所有物罪，處有期徒刑1年6月、放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處有期徒刑4年，應執行有期徒刑4年8月。

    高院今改判，陳男犯放火燒燬他人所有物罪，處有期徒刑1年6月、放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處有期徒刑2年，應執行有期徒刑3年6月。

    熱門推播