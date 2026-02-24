指「金屋藏潘」挨告 王鴻薇二審判賠50萬、最高院發回更審

國民黨立委王鴻薇在2023年總統大選期間，指控時任總統候選人賴清德競選總幹事的潘孟安，接受綠能廠商以「金屋藏潘」方式入住豪宅，潘孟安對王鴻薇提告求償，最高法院將全案廢棄發回高院更審。（資料照，本報合成）

國民黨立委王鴻薇在2023年12月總統大選期間召開記者會，指控時任總統候選人賴清德競選總幹事的潘孟安，接受綠能廠商以「金屋藏潘」方式入住豪宅。潘孟安不滿名譽受損，對王鴻薇提告求償。高等法院維持一審見解，判王應賠償潘50萬元、並移除臉書貼文及影片。但最高法院認為二審未敘明王的言論是陳述事實還是意見評論，事實有待釐清，將全案廢棄發回高院更審。

潘孟安提告指出，2023年他因擔任賴清德競選總幹事，從屏東北上，委由助理與房東簽訂租賃契約，約定自2023年3月起至2024年2月止，每月租金6萬8000元，他均按月繳付租金並與助理同住。

請繼續往下閱讀...

潘表示，王鴻薇知悉他和助理同住租屋處，竟於2023年12月4日召開記者會，指他長期入住綠能董事長楊宗名下價值5000萬的萬華豪宅「力麒御品」，並稱「這是一個綠能公司『金屋藏潘』的故事」。

潘指出，其後他雖召開記者會反駁並出示租約及匯款單，但王仍在臉書貼文及影片，惡意誣指他收受綠能廠商利益等官商勾結、接受財團供養住豪宅等不實言論，使他名譽受損，求償150萬元，並撤除該等不實言論、影片。

王鴻薇辯稱，她是接獲民眾的爆料，稱潘孟安接受財團供養，入住豪宅，此涉及屏東縣土地利用與國家產業能源政策，屬重大公共議題，是合理評論，未侵害潘名譽權。

一審台北地院認定，王鴻薇未經合理查證，且發布時機是在國民黨推出總統候選人侯友宜登記參選後的時機，即使不是故意，亦有過失，判王應賠償50萬元，並移除臉書貼文、影片。

二審高院認為，王鴻薇未盡合理查證義務，不法侵害潘的名譽權，去年4月駁回王鴻薇的上訴。

王鴻薇上訴，抗辯其言論屬合理評論範圍的意見表達。最高法院認為，二審未細究王的言論性質，即直接認定王鴻薇所言「潘孟安之記者會謊話連連」、「拿假資料唬攏全民」、「把台灣人民當白痴」等語未經合理查證，判決已嫌疏略。

最高法院指出，王鴻薇於發表言論前，已查證屋主力能公司董事長、天方公司之法人代表楊宗，且天方於2021年取得發電業經營許可，在屏東縣林邊開發地面型太陽能案場。

最高院指出，王鴻薇於記者會上出示她調查的事證，以潘孟安長住於楊宗所有的房屋為基礎，開展建商集團將房屋讓潘孟安居住的事實陳述，及後續的主觀質疑與評論，並要求潘孟安回應、提出租約，並沒有明確肯定的細節陳述。

而「供養」一詞則是記者提問後，王鴻薇被動回應「我認為是呀」，這算事實陳述還是意見表達？二審也未予釐清；閱聽人是否無法理解王的言論是評價潘有瓜田李下嫌疑的意見表達，或潘有不法、不當行為的事實陳述？事實審仍有探究研求的餘地，因此將全案廢棄，發回高院更審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法