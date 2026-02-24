室內裝潢、裝修爭議多 律師：建議分階段付款雙方才有保障

屋主稱，屋內更是被堆滿其他地方運來的雜物。（記者吳昇儒攝）

不少民眾想要整修住宅時，除了憂心哪裡找得到好的師傅外，也會擔心是否款項支付過多，導致對方拿錢不辦事。律師房彥輝指出，通常會於簽約日（開工前）支付2至3成的訂金，泥作工程結束時，再支付3成，收尾的油漆工程後，在支付3成，等最後完工驗收後，再支付尾款1至2成，以保障雙方權益。

房彥輝表示，建議屋主應與包商以書面訂定裝修契約，並明訂各階段的施工期限，如有追加工程的需要，包商也應該與屋主就施作項目與價格取得共識後再進行，並且於各階段工程完成並驗收後再分別給付各期款項，如超過一定期限經催告仍未於期限完成，屋主得主張終止契約，或請求賠償。

此外，如遇相關糾紛，例如遲延工期、施工瑕疵等，建議保存相關證據，並尋求專業人士（例如律師）協助，與包商協商賠償或修補，並得循消費爭議申訴程序，或以申請調解、提起訴訟等方式主張權益。

資深游姓包商也指出，一開始必須添購材料、聘請師傅施作，所以第一時間會視施工內容的狀況，先要求業主3至5成的費用，且訂定裝修契約，保障雙方權益。施工過程中，如遇爭議，也須於第一時間與屋主溝通，若真無法達成共識，則終止合約。

另若有追加工程部分，會建議民眾額外或修改裝修契約，且明定包含的施工範圍及細節，且須先行報價，經業主同意後，才開始施作。

