房子裝修已付8成費用完工率不到40％包商還跑了 屋主怒提告

屋主委託包商修改大門方向，結果關不起來，連同遮雨棚包商報價10萬元。（記者吳昇儒攝）

基隆一名何姓屋主去年8月間找來一名黃姓包商，承攬自己位於中山區兩層樓房屋的整修工程。雙方原先協議75萬元完工，包含拆除舊有的牆面及訂製櫥櫃及屋內、外防水及新門窗安裝。未料，雙方因追加工程金額發生糾紛，且完工率不到40%，黃男兩手一攤避不見面。何姓屋主到場一看發現，屋內竟被黃男丟棄他人雜物，憤而報警提告。

何姓屋主憤怒表示，原預計去年9月底就要完工，一開始就先支付50萬元，讓包商好做事，沒想到一拖再拖。施工到一半，包商就說有其他問題得加錢，為了提早完工就請對方報價，趕緊修繕；另自己要更改頂樓大門開門方向及增設遮雨棚，需增加10萬，總計80多萬；此外，請包商安裝4個氣密隔音窗，報價9.1萬，在包商的要求下，除了原先的50萬元外，也再支付25萬元，已先支出總額8成的費用。結果，頂樓大門關不起來、雨棚更是安裝最簡單、便宜的類型。

更誇張的是，防水牆及防水地板才施工沒多久，就已變形滲水。後來雙方鬧得不愉快時，包商還從外面拉了一堆拆除廢棄物，丟在屋內，更不願接電話，完全失聯，事後鑰匙也不還，完工率未達40%，目前已報警對他提告。

屋主說，統包商理應做全面評估後再來報價，而不是攬下工程後再追加預算，就算要追加，也該先報價後再施作避免爭議。

黃姓包商則稱，因屋主錢沒到位，加上對方找的水電師傅沒到場，導致工程延宕，才會無法施作；後來水電由自己接手後，屋主也沒先付錢。而追加工程部分，確實沒有跟屋主確認價格，因水電未到位，無法估價。氣密窗的報價是6萬，非9.1萬。最近一次協商時，屋主有找人過來看，但後來看完報價就離開了，可能看不下去。（該部分屋主則稱是租客到場見無法交屋，只好悻然離去）。

針對廢棄物部分，包商則說那些是先前未清完的垃圾，因為來不及丟棄，只好先搬進來屋內，非如屋主所稱，從外面搬運進來。

本報記者實際走訪現場，除了兩屋間的牆面打掉、貼完壁紙及少量工程完成外，確實如屋主所稱防水層已失效，且屋內也被堆積大量廢棄物。

警方則表示，目前將會聯繫黃姓包商釐清案情，若有涉及詐欺、侵占部分，將會依法送辦。

防水工程粗糙，施工完不久已經出現膨脹，破裂滲水情形。（記者吳昇儒攝）

屋主要求隔音、氣密窗，但包商僅訂購氣密窗，且尚未安裝上去。（記者吳昇儒攝）

屋主稱，屋內更是被堆滿其他地方運來的雜物。（記者吳昇儒攝）

雙方約定施作的樓梯防滑，也都未施工。（記者吳昇儒攝）

