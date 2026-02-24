阿北喝高粱騎車闖紅燈 遇攔查直接撞飛2警

蘇姓男子酒駕違規遇攔查，竟騎車衝撞2名員警。示意圖。（民眾提供）

68歲蘇姓男子在雜貨店喝完高粱酒後，騎車回家途中闖紅燈，員警上前攔查時，蘇男先假意配合停車，等員警下車站在他車前時，直接催油門把員警撞開，被法官依公共危險等罪判刑7月，得易科罰金。

判決指出，2024年9月15日晚上10點多，蘇姓男子與友人在高雄市苓雅區某雜貨店喝高粱酒聊天，一行人喝到凌晨3點多，蘇男帶著些微醉意騎車返家，途中行經武慶三街與漢陽路口時，蘇男見夜深人車少，貪圖方便違規紅燈右轉，當場被巡邏員警發現上前攔停。

蘇男停車後，假意配合員警盤查，當員警拿酒精感知器準備測試蘇男有無酒駕時，蘇男竟催油門把2名員警撞開，所幸2名員警方沒有受到重傷，加上反應迅速，立即將蘇男從機車一把拉下，將他制伏帶回派出所偵訊。

警訊時，蘇男坦承酒駕，警方測得他酒測值達0.33，但他辯稱不是要故意撞警察，而是聽不清楚員警在說什麼，才會想要催油門離開；高雄地方法院審理時，法官根據警方提供的密錄器，確認員警合法攔查蘇男進行酒測，蘇男卻因畏罪企圖落跑還襲警，因此依公共危險、妨害公務等罪判他徒刑7月，得易科罰金，可上訴。

