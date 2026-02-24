抓到了！她狂拆彰化夾娃娃機盜上萬 逃12小時落網錢已花光

黃姓女子涉嫌在彰化市偷竊夾娃娃機台的零錢，得手後騎機車一路南下，被監視器拍到。（警方提供）

抓到了！彰化市昨天清晨發生一起夾娃娃機竊案，1名頭戴安全帽的竊賊在夾娃娃機店內狂拆夾娃娃機竊取零錢，業者事後清點損失上萬元，彰化警分局循線發現竊賊騎機車一路南下，通報線上警網圍捕，昨天下午在員林市將其攔獲，發現竊賊原來是1名女子，從行竊得手到落網共12小時，黃姓嫌犯被查獲時竊得的贓款都花在吃飯與加油，身上連一毛錢也不剩；她供稱找不到工作身上沒錢，才下手行竊。

根據業者提供的錄影監視畫面顯示，該名竊賊是在昨天清晨5點多到店內，四處觀察後以公版鑰匙打開機台，期間還佯裝玩家投錢夾娃娃，觀望後再繼續偷，店內好幾個機台都被撬開。業者友人外出發現機台錢箱門被撬開，趕緊通知業者，業者趕往現場清點發現好幾個機台都被撬開，共損失上萬元，氣得將影片PO網呼籲業界提防。

彰化警分局獲悉此事後主動偵辦，根據路口監視器鎖定竊賊騎機車一路南下，立即通報花壇分駐所、大村分駐所等單位攔截圍捕，最終在員林市街頭發現竊賊，當場將其攔查到案；清查身分是33歲的黃姓女子，之前在新竹市工作，也曾當過夾娃娃機的台主，但工作不順身上沒錢，在新竹偷到1輛機車後即一路往南偷。

警方清點其所竊得的現金時，卻發現她身上一毛錢也沒有，短短12個小時就把偷來的1萬多元花光，黃女則供稱把錢花在吃飯與加油上。訊後將她依竊盜罪嫌移送法辦。

