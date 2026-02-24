空軍上尉許展誠叛國當共諜 洩漏雄三飛彈機密二審改判7年

空軍上尉許展誠涉嫌收賄洩漏雄三飛彈等國防機密，台中高分院今天宣判，撤銷一審判決，改判7年、褫奪公權5年。（記者陳建志攝）

空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠遭退役飛官史濬程吸收，將我國雄風三型反艦飛彈等國防機密洩漏給中國，史收中國賄賂210萬元，再每次分給許3萬、5萬元不等報酬，賄款共22萬6千元，台中地院去年8月依違背職務收賄罪判許7年4月，褫奪公權5年，賄款沒收，上訴台中高分院後今天宣判撤銷原判決，改判7年徒刑。

台中地院判決指出，史濬程於2008年從空軍439聯隊少校飛行官退伍後，2019年認識中國情治人員「子文」，史接受賄賂新台幣210萬元，吸收學弟、空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠（29歲，延押至5月），以線上遊戲「造型儲值」、「電競比賽獎金」等術語當暗語聯繫，將國防機密文件交給史，史每次給許3萬至5萬元不等報酬，合計22萬6千元。

請繼續往下閱讀...

檢方查出，史再把國防機密透過「微信」等管道交給「子文」，許展誠交付的資料包括，國軍演訓資料、台灣應對中共戰機擾台的方案，經國號戰鬥機掛載雄風三型反艦飛彈等國防機密。

台中地院認為，許男交付的資料將使中國了解掌握我國軍事資訊，再加以分析運用，危害我國國家安全與利益，雖坦承犯行且繳回賄款22萬餘元，但他身為現役軍人，竟罔顧國家栽培、背叛國家，損及軍譽與民心士氣，觸犯國家安全法的「為大陸地區交付關於公務上應秘密之文書罪」、「貪污治罪條例」的違背職務收賄罪，一審判刑7年4月，褫奪公權5年，沒收犯罪所得。

許男上訴台中高分院，經審理後今天宣判，原判決撤銷，刑度減輕，改判7年徒刑，褫奪公權5年，賄款22萬6千元沒收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法