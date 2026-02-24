為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    公車過彎與轎車擦撞 幸公車上的乘客皆未受傷

    2026/02/24 10:25 記者歐素美／台中報導
    公車在龍安橋上左轉時，與轎車擦撞，幸雙方車上人員皆未受傷。（民眾提供）

    公車在龍安橋上左轉時，與轎車擦撞，幸雙方車上人員皆未受傷。（民眾提供）

    豐原客運簡姓司機昨晚駕駛公車行經台中市新社區龍安橋，左轉往中95-1鄉道方向時，與直行的轎車發生碰撞，幸未造成公車上乘客等受傷，公車及轎車駕駛也未酒駕，東勢警分局表示，已調閱路口監視器還原發生經過，後續事故責任將由交通警察大隊進一步釐清。

    這起交通事故發生在2月23日晚上5時40分，簡姓男子（40歲）駕駛豐原客運公車，沿龍安橋往中95-1鄉道方向左轉彎，李姓男子（32歲）駕駛轎車，中95-1鄉道往龍安橋方向直行，兩車發生碰撞。

    當寺公車上還有多名乘客，幸只是小擦撞，雙方都未有人員受傷，公車司機供稱，因公車車身較長，過彎時會跨越至對向車道，不慎與李男駕駛的轎車發生碰撞。

    警方到場處理，發現雙方駕駛都未酒駕，事故也未造成人員受傷，目前已調閱路口監視器還原發生經過，後續事故責任將由交通警察大隊進一步釐清，呼籲駕駛人行駛道路時，應隨時注意車前狀況與保持安全間隔，轉彎時務必注意來車，切勿任意跨越車道，以維護自身及其他用路人安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播