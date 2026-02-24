公車過彎與轎車擦撞 幸公車上的乘客皆未受傷

公車在龍安橋上左轉時，與轎車擦撞，幸雙方車上人員皆未受傷。（民眾提供）

豐原客運簡姓司機昨晚駕駛公車行經台中市新社區龍安橋，左轉往中95-1鄉道方向時，與直行的轎車發生碰撞，幸未造成公車上乘客等受傷，公車及轎車駕駛也未酒駕，東勢警分局表示，已調閱路口監視器還原發生經過，後續事故責任將由交通警察大隊進一步釐清。

這起交通事故發生在2月23日晚上5時40分，簡姓男子（40歲）駕駛豐原客運公車，沿龍安橋往中95-1鄉道方向左轉彎，李姓男子（32歲）駕駛轎車，中95-1鄉道往龍安橋方向直行，兩車發生碰撞。

當寺公車上還有多名乘客，幸只是小擦撞，雙方都未有人員受傷，公車司機供稱，因公車車身較長，過彎時會跨越至對向車道，不慎與李男駕駛的轎車發生碰撞。

警方到場處理，發現雙方駕駛都未酒駕，事故也未造成人員受傷，目前已調閱路口監視器還原發生經過，後續事故責任將由交通警察大隊進一步釐清，呼籲駕駛人行駛道路時，應隨時注意車前狀況與保持安全間隔，轉彎時務必注意來車，切勿任意跨越車道，以維護自身及其他用路人安全。

