緬甸茶假冒阿里山茶竟奪頭等獎 嘉義茶商詐百萬元判決出爐

李姓女子與先生許姓男子在嘉義縣開設某高山茶業公司，卻用進口的緬甸境外茶葉假冒成阿里山高山茶區茶葉，參加4項茶葉競賽，還獲得頭等獎等獎項，並在網路及實體販售，犯罪所得達101萬元；案經檢方調查起訴，嘉義地方法院日前依犯詐欺取財罪、行使業務登載不實文書罪等，判處李女有期徒刑2年、許男1年8月及6月，均緩刑4年，各向公庫支付20萬元，犯罪所得沒收。

檢警調查，李女是某高山茶業公司實際負責人，與許男共同經營茶葉批發及國貿業務，自2019年12月起至2023年8月間，以每台斤480至560元不等，購入產地緬甸境外茶葉運輸來台，並從2020年開始，用緬甸茶葉假冒阿里山茶區茶葉，曾參加4項農會、工會舉辦的茶葉競賽，曾獲得頭等獎、貳等獎、優等獎、優良獎及優良茶獎等獎項。

比賽後，主辦農會依規定用每台斤1500元收購得獎茶葉，李女、許男將其他得獎茶葉禮盒領回，以阿里山高山茶得獎茶葉名義，以每台斤1600、1800元、2325元等價格在網路賣場上販售。

李女與許男也在2020年3月至2023年8月之間，將緬甸茶葉分裝假冒或摻入台灣茶葉，裝填於印有「臺灣高冷茶區」、「臺灣高山茶」、「阿里山高山茶」字樣的包裝袋或茶葉罐販售，共賣出287台斤，以每台斤2000元計算，獲利57萬4000元。

另外，黃姓男子經營茶葉批發及進口業務，他與李女、許男3人為讓6467台斤緬甸茶葉能進口到台灣，2021年4、5月之間，將該批茶葉從中國跨境轉運到越南，提供不實產地證明文件，將茶葉產地資訊填報為越南，將該批緬甸查進口到台灣。

判決書指出，李女、許男用緬甸境外茶葉假冒台灣阿里山高山茶，販賣次數及數量非少，獲利金額非微，危害國民身心健康，嚴重影響社會風氣。

法官考量李女、許男坦承犯行，已賠償被害人，達成和解，判處李女有期徒刑2年、許男1年8月及6月，均緩刑4年，並各向公庫支付20萬元，犯罪所得沒收；共犯黃姓男子判有期徒刑4月，緩刑3年，支付國庫10萬元；該高山茶業公司因犯食品安全衛生管理法販售假冒食品罪，裁罰50萬元。

