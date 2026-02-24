辦公室戀情失利男方不爽耍賤招 女方一招讓對方被判刑

彰化一對男女發展出辦公室戀情，交往一年後，女方認為雙方個性不合決定分手，但男方不爽，在辦公室大暴走，強抓女方手臂造成受傷，又用開水潑淋對方，女方嚥不下這口氣，決定對簿公堂。（示意圖）

彰化一對男女發展出辦公室戀情，交往一年後，女方認為雙方個性不合決定分手，但男方不爽，在辦公室大暴走，強抓女方手臂造成受傷，又用開水潑淋對方，女方嚥不下這口氣，決定對簿公堂。法院審理時，男方堅不認錯，還指對方瞎掰劇情，但法官認為他犯後態度差，以觸犯傷害罪、跟蹤騷擾法判處男方7月徒刑，可易科罰金。

該案被告吳男與告訴人A女在同一公司上班，男方2次告白都被女方拒絕，第3告白，女方被對方誠意打動表示「可以交往看看」，但女方說，兩人的關係最多僅止於會牽手過馬路，沒有擁抱、接吻親密關係。男方想進一步發展「瞹眛」關係被女方拒絕，男方面子掛不住，先使出談判手法。

判決書指出，2人約在會議室談判，吳男對A女大呼小叫，拽對方衣領，女方想離去，吳男使力抓住對方手臂，造成受傷，吳男還嗆「妳說受傷我用的，去舉證啊」女方到醫院驗傷。

隔2個月，雙方又為公司前方的停車位爭搶發生爭執。這是路邊的公有停車位，經常是吳男在使用，有一天A女因找不到車位，又見車位空著，便停靠其間，後到吳男見停車位被「前女友」奪走，火冒三丈，又拉拽對方的手臂，大聲質問「妳有什權利停我的車位」，女方覺得非常委曲。

又有一次，雙方在茶水間發生衝突，女方在調飲料時，被告走進來，不到一分鐘，女方正欲離去時，突然背後一陣溼透，她立即向同事及主管告知及投訴。前男友三番二次對她挑釁，女方忍無可忍，決定跟吳男對簿公堂，法官傳同事前來作證，皆稱「確有其事」，但吳男矢口否認，強調沒有任何強暴公然侮辱及跟蹤騷擾犯行，很多事都是A女自己瞎掰，而對於「茶水間事件」，他辯稱，雙方不慎發生碰撞，杯水才淋到A女。至於用line傳訊「妳說受傷我用的，去舉證啊」不是針對女方，而是告知可以向主管舉證，不是用在法庭。

法官表示，被告不思以理性方式妥善處理男女感情議題，竟在追求告訴人之過程中，為挽回感情，捏、掐對方上臂，又於公司門口拉拽告訴人，又潑灑告訴人之身體侮辱。被告挽回感情之行為，使告訴人受有身體上痛苦，並毀損告訴人之名譽，又使告訴人心生畏懼，且影響告訴人之工作生活，所為實屬不該，且被告於犯後否認犯行，飾詞狡辯，未能誠心面對己過，亦未與告訴人達成和解或賠償告訴人損失，犯後態度不佳，還一直在詭辯，沒有任何悔意，因此判處7月徒刑，可易科罰金。

