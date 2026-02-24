揚言北捷殺人恐嚇男高雄落網 老父無奈：控制不了他

警方前往高雄楠梓逮捕趙男。（記者姚岳宏翻攝）

台北捷運昨晚近7時接獲恐嚇電話，一名男子揚言在「南京三民站」至「松山站」區間車廂內殺人，警方火速動員約30名警力於松山站攔查，確認無違禁品且無人受傷，屬虛驚一場，警方隨即成立專案小組漏夜追緝，今天凌晨2時許前往高雄市楠梓區逮捕36歲趙姓男子，依恐嚇公眾危安罪嫌送辦並建請羈押。

據了解，趙男身心狀況不佳，領有中度障礙手冊，目前無業，長期由父親照顧，父親面對警方上門，表示很無奈也控制不了他；趙男則稱自己是「無聊」、「被朋友帶壞」，才會打電話；警方查出他曾有類似行為，前年7月也恐嚇要在台鐵殺人，當時就被依恐嚇危安罪送辦。

警方調查，北捷行控中心昨晚接獲民眾揚言殺人的通報後，為確保乘客安全，第一時間調度該班列車停靠於松山站，並同步通知警消單位，警方派遣大批警力趕抵現場，針對該列車各車廂逐一進行嚴密清查。經確認，車廂內現場秩序正常，未發現可疑人士持有武器或其他危險物品，證實為謊報事件。

警方初步查證報案來源時，發現該來電者曾有謊報紀錄，隨即鎖定特定男性犯嫌並成立專案小組，警方於23日夜間向台北地檢署檢察官聲請拘票獲准，馬不停蹄南下，今天凌晨2時15分許，在高雄地區將犯嫌拘提到案。

警方呼籲，民眾切勿以身試法，利用任何方式謊報危害公共安全之訊息，此舉不僅耗費龐大社會資源，相關行為更恐觸犯刑法「恐嚇公眾危安罪」。警方強調，對於此類案件絕對嚴正查辦到底，以維護大眾運輸安全與社會安定。

