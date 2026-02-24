為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    揚言北捷殺人恐嚇男高雄落網 老父無奈：控制不了他

    2026/02/24 09:21 記者姚岳宏／台北報導
    警方前往高雄楠梓逮捕趙男。（記者姚岳宏翻攝）

    警方前往高雄楠梓逮捕趙男。（記者姚岳宏翻攝）

    台北捷運昨晚近7時接獲恐嚇電話，一名男子揚言在「南京三民站」至「松山站」區間車廂內殺人，警方火速動員約30名警力於松山站攔查，確認無違禁品且無人受傷，屬虛驚一場，警方隨即成立專案小組漏夜追緝，今天凌晨2時許前往高雄市楠梓區逮捕36歲趙姓男子，依恐嚇公眾危安罪嫌送辦並建請羈押。

    據了解，趙男身心狀況不佳，領有中度障礙手冊，目前無業，長期由父親照顧，父親面對警方上門，表示很無奈也控制不了他；趙男則稱自己是「無聊」、「被朋友帶壞」，才會打電話；警方查出他曾有類似行為，前年7月也恐嚇要在台鐵殺人，當時就被依恐嚇危安罪送辦。

    警方調查，北捷行控中心昨晚接獲民眾揚言殺人的通報後，為確保乘客安全，第一時間調度該班列車停靠於松山站，並同步通知警消單位，警方派遣大批警力趕抵現場，針對該列車各車廂逐一進行嚴密清查。經確認，車廂內現場秩序正常，未發現可疑人士持有武器或其他危險物品，證實為謊報事件。

    警方初步查證報案來源時，發現該來電者曾有謊報紀錄，隨即鎖定特定男性犯嫌並成立專案小組，警方於23日夜間向台北地檢署檢察官聲請拘票獲准，馬不停蹄南下，今天凌晨2時15分許，在高雄地區將犯嫌拘提到案。

    警方呼籲，民眾切勿以身試法，利用任何方式謊報危害公共安全之訊息，此舉不僅耗費龐大社會資源，相關行為更恐觸犯刑法「恐嚇公眾危安罪」。警方強調，對於此類案件絕對嚴正查辦到底，以維護大眾運輸安全與社會安定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播