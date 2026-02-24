襲胸檳榔妹還酸「不是賣檳榔的嗎？」 嘉義男遭判刑

邱姓男子對檳榔妹襲胸。（資料照）

邱姓男子去年8月14日到嘉義市一間檳榔攤買檳榔，竟伸手對檳榔妹襲胸，檳榔妹立即跳開，邱男還笑說「妳不是在賣檳榔的嗎」，檳榔妹事後向警方報案；案經檢警調查，聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯性騷擾防治法，判處邱男拘役40日，得易科罰金。

判決書指出，邱男案發當日上午11點30分到一間檳榔攤，以左手徒手抓檳榔妹的右手臂，再以右手觸摸她胸部，進行性騷擾行為。

警方偵訊時，邱男否認性騷擾，辯稱沒有抓住檳榔妹左手並觸碰其胸部，是因為自己坐輪椅怕跌倒才會抓住她，是不小心碰到；檳榔妹則說，當時邱男說要買檳榔，卻用左手抓住她的右手臂，並靠近我，再以右手觸碰胸部，她嚇到趕快跳開，邱男笑著對她說「妳不是在賣檳榔的嗎？」

根據監視器畫面顯示，邱男徒步手推輪椅步行至檳榔攤店門口，接近檳榔妹，站在右側，突然以左手抓檳榔妹右手，並立即以右手揮向檳榔妹胸口處，動作連貫、毫無遲疑或停頓，並無明顯障礙；且邱男當天是自行推輪椅步行，而非坐輪椅至現場。

法官認為，邱男辯解之詞不足採信，他趁檳榔妹不及抗拒，出手觸摸胸部，偷襲式、短暫性的不當接觸對檳榔妹性有關的寧靜、不受干擾的平和狀態造成破壞，顯觸犯性騷擾防治法之性騷擾罪，審酌邱男不思尊重他人身體界線，屬輕度身心障礙，有身心障礙證明，犯後否認犯行，未與檳榔妹和解，判處邱男拘役40日，得易科罰金。

