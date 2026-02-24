2000戶社區尋親難 大安警10分鐘助洋童與爸媽團圓

員警決定先行將男童帶回派出所妥善照顧，並同步通報110勤務指揮中心，清查是否有相關失蹤報案。（記者鄭景議翻攝）

台北市大安區1名年約3歲的外籍男童，前日傍晚獨自牽著腳踏車在社區門口徘徊，神情無助且不知所措。大安分局臥龍街派出所員警獲報趕抵，在多名熱心住戶協助下，儘管該社區規模高達38棟、2000餘戶，警方仍透過110系統精準比對，迅速聯繫上心急如焚的家長，成功讓母子平安重逢，溫馨結局讓現場民眾大讚警民合作的力量。

大安分局臥龍街派出所前日傍晚接獲民眾報案，指稱在轄內一處大型社區出入口發現1名外國面孔男童。這名3歲男童身穿美國國旗上衣，獨自一人牽著小腳踏車站在現場，眼神充滿不安。警方抵達現場時，發現已有多名熱心住戶主動在旁陪伴並安撫孩童情緒，展現守望相助的精神。

請繼續往下閱讀...

由於現場無法立即確認男童身分，警方隨即在該社區內協助尋找家長。然而該社區規模龐大，共計有38棟、2000多戶住家，警方帶著男童四處詢問卻仍未尋獲其親屬。考量天色漸晚且為了確保幼童安全，員警決定先行將男童帶回派出所妥善照顧，並同步通報110勤務指揮中心，清查是否有相關失蹤報案。

由於男童特徵明顯，警方很快就聯繫上正在附近發瘋似尋人的家長。家長趕到派出所時表示，當時讓孩子在社區中庭學習騎乘腳踏車，未料一時疏忽未注意動向，等回神時孩子已消失在視線範圍。家長見到孩子平安無事，激動地對警方與熱心住戶的協助表達由衷感謝。

大安分局呼籲，家長照顧年幼孩童務必提高警覺，避免讓孩子單獨行動或離開視線。警方強調，警察將持續秉持為民服務精神，結合警民合作力量共同守護市民安全，民眾若發現有孩童需要協助，請第一時間撥打110報案，警方將立即派員處置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法