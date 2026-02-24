老董遺產風波再起 法官認定千萬屬生前贈與女看護

游董罹癌過世後，同居人朱女要求游家人歸還他生前贈與千萬元，被高雄高分院判決勝訴。（記者鮑建信攝）

高市游姓董座罹癌過世後，游妻控告看護變同居人的朱女偽造文書和侵占遺產，民、刑事均被判決敗訴後，朱女則要求歸還游董生前贈與1000萬元，被高等法院高雄分院判決勝訴。

據了解，2005、2006年間，進口商游姓老董請朱女照顧，後來日久生情，同居長達10餘年期間，日常生活均出雙入對，並曾在2017年9月間，前往日本遊玩5、6日，她對外也以「游太太」自居，游也從未否認。

請繼續往下閱讀...

2017年11月初，游男因肺癌住院治療，朱女則在同月16日下午，持游印鑑等證明，前往屏東縣滿州鄉農會，將18張定存單解約，提領共4658萬元，後來因游家人抗議，為避免農會職員困擾，歸還這筆錢。

不過，游家人不滿朱女趁游董病危之際，涉嫌持印鑑證明私吞遺產，憤而提告詐欺、偽造文書等罪，經1、2審判處朱女有期徒刑2年後，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更1審大逆轉，改判無罪，游家人不服上訴被駁回並定讞。

游家人另指朱女趁機盜領游董存款1千多萬元，並過戶變賣游BMW、保時捷兩部轎車538萬元，合計求償1565餘萬元，提起民事官司，也被法院判決敗訴。

不過，朱女認為農會4658萬元存款，為游董生前贈與，後來被游妻和子女繼承，要求先歸還1000萬元，橋頭地院判決她勝訴後，游家人不服上訴，高雄高分院日前認定這筆錢為贈與，仍然判決游家人敗訴，尚未定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法