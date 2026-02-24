涉竊荖濃溪牛樟木未果 判囚及併科罰金65萬元

山老鼠鍾男涉嫌竊取荖濃溪河床旁牛樟木未果，被橋頭地院判囚。（記者鮑建信攝）

屏東鍾姓山老鼠進入桃源山區，涉嫌竊取荖濃溪河床旁漂流的牛樟木，被橋頭地院依違反森林法，判處徒刑1年2月，併科罰金65萬元，罰金得易服勞役。

判決書指出，2023年12月6日，被告鍾男在近高雄市桃源區高中里塔拉拉魯芙隧道旁荖濃溪河床，發現漂流的貴重牛樟木1支，並遭人切割成4塊，欲著手竊取並載運離開時，因未懸掛車牌的吉普車突然故障而作罷。

隔天凌晨3點多，鍾男夥同暱稱「劉俊傑」男子等人，駕駛裝有手搖式起重機的吉普車返回原地，涉嫌著手竊取牛樟木，惟因樹木過重無法繼續拖行而未能得手。

案經保七總隊幹員發現牛樟木，經調閱出入山區的監視器畫面後，持搜索票前往鍾住處搜索，並依涉嫌違反森林法函送橋頭地檢署偵查、起訴﹔鍾男雖坦承有開車前往荖濃溪，後因故障回家，否認再開車前往做案。

承辦法官據監視器畫面，及鍾男手機基地口位置，認定他所辯不足採信，判處有期徒刑1年2月，併科罰金65萬元，罰金如易服勞役，以2000元折算1日，仍可上訴。

