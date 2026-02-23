貨車違規迴轉害台積電工程師成植物人 判賠4480萬

貨車違規迴轉害台積電工程師成植物人 ，新竹地院判賠4480萬。（情境照）

新竹縣寶山鄉張姓大貨車司機於2020年晚間載運活雞時，貿然跨越雙黃線將大貨車駛往對向路外，龐大車體占據全部對向車道，台積電施姓工程師騎機車無從閃避而撞上，身受重傷成為植物人，新竹地院判張男與雇主需連帶賠償施男與家屬共4480萬元。

法官調查，張男受僱駕駛大貨車載運活雞，109年7月6日晚間7點半開車行經新竹縣寶山鄉，貿然左迴轉跨越分向限制線斜穿車道駛往對向路外，當時施男騎機車閃避不及而撞上，人車倒地頭顱顏面多處骨折，術後癱瘓臥床、意識不清呈植物人狀態。

法官認為，張男駕駛大貨車不顧標線指示，且漠視用路人安全，其跨越雙黃線前的所在位置，可以看見施男機車開大燈從前方對向車道駛至，在此情形下仍執意跨越雙黃線，將大貨車斜穿車道駛往對向路外，龐大車體占據全部對向車道，形成危險障礙物，導致被害人機車無從閃避，因而肇事，其過失情節堪稱重大。

被害人因身受重傷呈植物人狀態，只能在專人照料下，臥床仰賴氣切管、鼻胃管等設備以維持生命，張男對於被害人及其家屬造成的損害、痛苦及經濟負擔均甚鉅，其過失行為後果極為嚴重。

新竹地院一審依自首規定減刑後，依過失致重傷罪判刑7月，檢察官認為太輕而上訴，高院也認為不符合罪刑相當原則，撤銷改判9月確定。

附帶民事賠償部分，車禍發生後家屬即對張男與雇主提起侵權行為損害賠償訴訟，並擴張聲明金額至9088萬元。

最後法官審理計算施男所受損害，包括醫療費120萬元、看護費846萬元、工作損失3074萬元、精神慰撫金200萬元，加上增加生活必要費用與賠償家屬等項目，合計張男與雇主需連帶賠償施男與家屬共4480萬元。

