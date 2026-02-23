怎相信劉彩萱照顧好剴剴？社工陳尚潔稱：她演得很真 以為好保母

前兒福聯盟社工陳尚潔（左）。（資料照）

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，二審各被判無期、18年徒刑。北檢另指控兒福聯盟社工陳尚潔涉嫌造假訪視紀錄，依過失致死罪起訴陳女。台北地院今日下午由檢察官、法官訊問陳尚潔，陳尚潔強調她的工作內容只是「出養社工」，被劉彩萱刻意塑造的積極關心小孩的形象給騙了，案發後才知道劉女這麼恐怖、可怕。陳尚潔也強調絕對不是因為劉彩萱住得離她比較近、方便訪視，才決定將剴剴交給劉女照顧。全案定本週四言詞辯論。

蒞庭檢察官訊問陳女時，陳女說她是台大社工系畢業，有社工師執照，到兒福聯盟工作前，曾在另一家基金會媒合收養、出養6年。陳女強調，她的工作是「出養社工」，負責出養任務，出養前的過渡期間保母人選是由大家開會一起決定，由社工報告自己承辦的個案，討論評估後再安排適合的托育資源與保母人選。

剴剴外婆原本聘請的周姓保母住在新北市，照顧過剴剴1年2個月的周女，也有意願透過兒盟體系繼續照顧剴剴。陳尚潔今供稱，她自身住在台北市萬芳醫院附近，劉彩萱住在台北文山區仙岩路，相距僅幾個公車站，騎機車不用5分鐘。

劉彩萱當剴剴保母 「大家共同決定」

法官接著問陳尚潔，是如何決定由劉彩萱當剴剴的新保母？陳女聽出法官的言外之意，立即強調她絕對不是因為離家近、方便探視才選擇由劉彩萱出線，當時大約有10名保母人選，是大家共同的決定，但她也承認開會時自己有投劉彩萱1票。

陳尚潔也解釋，自己曾向督導說周姓保母「蠻可怕的」，是因為周女主動關切、爭取照顧剴剴，還主動打電話給她，讓她覺得周女太強勢和可怕。

「劉彩萱非奇怪照顧者」 社工都這麼說

檢察官問陳尚潔，她和劉彩萱到底是什麼關係、為何這麼相信她？陳女說因她過去和劉彩萱合作過一次，覺得劉女展現出很積極關心、分享孩子狀況的樣子，在社工面前塑造不錯的形象，雙方互動時並不會覺得劉女是奇怪的照顧者，「不是只有我這樣覺得，所有和劉女接觸過的社工都這麼說」。

陳尚潔說，全案爆發後讓她有「很可怕的感覺」，發現原來劉彩萱私下做了這麼多恐怖的事，而她對社工呈現的形象全是演的，令她完全無法想像，她當時並不知道劉女這麼恐怖。

