辦貸款誤信「美化帳戶」助洗錢 宜蘭女教師求緩刑被拒

宜蘭縣某國小代課教師K女為辦理貸款，將銀行提款卡及密碼交給詐騙集團當成洗錢帳戶，被害人匯入30萬元後發現受騙憤而提告，女老師事後與被害人和解，向宜蘭地院請求緩刑。法官認為她先前有提供帳戶給詐騙集團的紀錄，不予宣告緩刑，處有期徒刑4月，併科罰金3萬元。

女老師在檢察官偵查時供稱，她在臉書看到貸款資訊，對方說辦理貸款必須先「美化帳戶」，便交出台銀提款卡與密碼，只想要貸款，無意成為詐騙共犯。檢方偵結起訴後移審宜蘭地院。

判決指出，去年4月間，這名女老師交付台銀提款卡與密碼給詐騙集團成員，不久後一名趙姓男子誤信詐騙集團佯稱投資股票獲利的圈套，匯入30萬元，趙男察覺受騙後報案，但匯款早一步被集團成員領走。

法官認定女老師僅提供台銀帳戶供詐騙集團洗錢犯罪使用，並無證據證明她有參與詐欺取財或洗錢行為。女老師後來與趙姓被害人和解，且無刑事犯罪紀錄，向法官請求緩刑。

法官審酌女老師2020年曾提供帳戶給詐騙集團使用，雖獲檢察官不起訴，有了前案經歷，女老師再次以申辦貸款為由將金融帳戶交付他人，足見未從前案經歷中得到教訓，應施以刑事處罰使她習得守法觀念的必要，不予宣告緩刑。

女老師幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，被法官處以有期徒刑4月，併科罰金3萬元，有期徒刑得易科12萬元罰金，女老師未上訴，全案確定。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

