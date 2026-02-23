桃市3名高中生救火阻廢棄物延燒 消防隊員讚「教科書等級滅火」

桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊23日前往新興高中，表揚協助滅火的學生（中）。（八德分隊提供）

桃園市八德區豐田七街日前發生1起廢棄物火警，所幸路過的3名高中生反應機警，不僅第一時間通報119，更展現超齡的冷靜與勇氣，合力尋找附近滅火器控制火勢，成功阻止災情擴大，為表彰學生的義行，桃園市消防局第一救災救護大隊八德分隊今（23）日前往新興高中，在全校師生見證下，頒發獎狀與消防紀念品，讚揚他們是「守護社區的小英雄」。

八德分隊表示，新興高中廖姓、林姓同學及大溪高中張姓同學當時行經豐田七街，發現路邊巷弄突然竄出濃濃黑煙，伴隨刺鼻燒焦味，面對突發狀況，3人並未驚慌逃散，而是立即分工合作，1人迅速撥打119報案，精確提供事故地點與火場資訊，另2人在附近搜尋滅火器，隨後成功尋獲滅火器進行初期滅火，回想起學校防震防災演習所學的「拉、瞄、壓、掃」口訣，在確保自身安全前提下，對準火源進行初步壓制，並在旁警戒等待消防隊趕抵現場。

參與救援的分隊長李昀浩表示，這件廢棄物火警緊鄰停車場，若火勢延燒後果不堪設想，所幸3位同學表現得非常出色，不僅報案資訊準確，讓消防車能在第一時間抵達，更展現極高的消防素養，能夠冷靜尋找滅火器並正確使用，是校園防災教育成功的最佳典範，為了肯定學生的勇氣與貢獻，特別準備紀念品、表揚獎狀，親自到校進行公開表揚。

新興高中校長金海鑫表示，學校會定期辦理消防防災講習，邀請消防隊宣導防火防災觀念，沒想到學生能將知識轉化為實際行動，保護社區安全，對他們的行為感到無比驕傲。

