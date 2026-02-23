為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    毒駕沒關窗「喪屍煙彈」露餡 桃警果斷破窗逮人

    2026/02/23 18:29 記者鄭淑婷／桃園報導
    魏男涉嫌毒駕，毒品就放在車內扶手，員警攔查違規時發現，破窗將人制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

    魏男涉嫌毒駕，毒品就放在車內扶手，員警攔查違規時發現，破窗將人制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

    40歲魏姓男子邊開車邊施用毒品，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及安非他命，就直接擺在駕駛座扶手且未關窗，警方巡邏經過發現喝令停車，魏男火速關窗企圖逃逸，員警果斷破窗制伏，魏男控訴員警違法搜索，但檢測毒品反應為陽性，警方訊後已依毒品、公共危險等罪將他移送桃園地檢署偵辦。

    全案發生於本月20日下午5點37分許，桃園警分局小檜溪派出所員警巡邏時，在桃園區春日路與成功路口，發現魏男駕車使用手機並停於路中，因車窗未關上，員警目視發現車內扶手放置有毒品菸彈，立即要求魏男下車接受盤查。

    魏男聽聞員警喝令，火速關上車窗拒絕配合，員警為避免他駕車衝撞或毒駕，經喝令後果斷破窗以強制力控制，並於車內起獲依托咪酯及安非他命等毒品，魏男經檢測毒品反應為陽性，警方訊後將他移送法辦。

    警方強調，毒駕嚴重危害民眾生命安全，將持續加強查緝，呼籲有心人切勿以身試法。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    魏男涉嫌毒駕，毒品就放在車內扶手，員警攔查違規時發現，破窗將人制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

    魏男涉嫌毒駕，毒品就放在車內扶手，員警攔查違規時發現，破窗將人制伏。（記者鄭淑婷翻攝）

