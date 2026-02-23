「惡龍」張錫銘不予假釋處分被判「有瑕疵」 矯正署：已依法提出上訴

曾犯下多起重大社會案件人稱「惡龍」的十大槍擊要犯張錫銘（右），被判處無期徒刑後服刑至今，28次假釋聲請全被駁回。（資料照）

曾犯下多起重大社會案件，人稱「惡龍」、「小黑」的十大槍擊要犯張錫銘，被判處無期徒刑後服刑至今，28次假釋聲請全部被駁回，他透過行政訴訟爭取假釋，高雄高等行政法院近日認定矯正署處分存在資訊蒐集不全，及未公平對待有利事證等瑕疵，判決撤銷「不予假釋」處分及復審決定。法務部矯正署今回應，已針對判決理由及事實，依法提出上訴。

張錫銘因連續擄人勒贖、持有步槍及殺人未遂等罪，總計被判處3個無期徒刑及55年6個月刑期，合併執行無期徒刑、併科罰金800萬元，現於台南監獄服刑中，他自2017年起開始聲請假釋28次都被駁回，提起行政訴訟也多次被駁回，張持續提出上訴。

高雄高等行政法院近日認定矯正署在審查張錫銘假釋案時，以2018年函詢被害人卻未獲回覆的舊資料等理由，判決撤銷「不予假釋」處分及復審決定，雖未直接准予假釋，但要求矯正署必須參酌判決意旨重新審議。

矯正署回應，本案已針對判決理由及事實，依法提出上訴，有關受刑人假釋審查，是由外部專家、學者共同組成委員會，就犯行情節、和解賠償狀況、教化處遇成效、社會安全維護等多元面向，併參酌客觀量表，綜合評估後，審慎作成決定。

矯正署表示，有關資料調查的部分，監獄是依犯罪被害人權益保障法規定及立法意旨，以保護、尊重被害者意願的方式辦理，並非僅採2018年函詢被害人意見未獲回覆的資料，而是尊重被害人，避免被害人屢屢回想起過往傷痛。

