剴剴案社工陳尚潔出庭 藝人郁方：劉彩萱該下18層地獄、陳下第19層

聲援剴剴的民眾在法院外高呼「重判陳尚潔」、「殺人凶手、罪魁禍首」等口號，藝人郁方也到法院旁聽。（資料照）

1歲10月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，二審上月仍判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑；北檢另案起訴指控兒福聯盟社工陳尚潔，涉造假訪視紀錄以致未及早營救剴剴，依過失致死罪起訴陳女，台北地方法院今上午勘驗剴剴生前一個月被劉彩萱帶到牙醫診所看牙齒的監視器畫面，下午由檢辯、法官訊問陳尚潔。

開庭時，聲援剴剴的民眾在法院外高呼「重判陳尚潔」、「殺人凶手、罪魁禍首」等口號 ，聲音大到法庭內都聽得到；藝人郁方也到法院旁聽，她在庭外受訪表示，不知陳尚潔以什麼理由決定把剴剴交給劉彩萱，「一手把剴剴送進地獄，如果劉女要下18層地獄，妳就要下第19層」，嚴重失職加上便宜行事，造成整起悲劇，事後卻死不認錯。

郁芳認為兒福聯盟並非真正用心照顧小孩，對於小孩的用心度幾乎等於0，只是把小孩當成收益的來源，「只是名字好聽而已」，認為兒盟是共犯結構，籲拒絕捐錢給以慈善包裹外衣的兒盟、下架兒盟，並要求兒盟董事長林志嘉下台負責。

剴剴於2023年12月24日傷重昏迷被送醫，宣告死亡，醫院通報兒虐，法醫解剖發現剴剴身上多處瘀傷、骨折、牙齒斷裂4顆、指甲被拔掉、生殖器被燒灼等嚴重外傷，且營養不良。對於訪視時看到剴剴斷牙，陳尚潔供稱劉彩萱當時對她說是因剴剴睡覺磨牙所致，陳建議劉帶剴剴去看牙醫。法院今勘驗同年11月23日劉彩萱帶剴剴去牙醫就診的監視畫面，畫面全程25分鐘。

勘驗完畢後，檢察官指出，畫面可證剴剴就醫時的表情呆滯、沒有哭鬧，任由劉彩萱擺弄他的身體，看診結束後，劉彩萱將成人口罩戴在剴剴的眼睛上，牙醫師看見後，才把口罩往下拉。

陳尚潔的律師則認為，剴剴當時身體無明顯外傷，劉彩萱也會主動摸剴剴的頭以表達關心，也和牙醫討論磨牙問題，而且劉彩萱擅於包裝她和剴剴的互動關係，無時無刻都在說謊與欺騙，外人實在難以看出剴剴正遭受不正常對待，陳尚潔並未刻意隱匿或製作不實紀錄。

