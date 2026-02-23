為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    多元計程車超車突往右切 遭2車夾擊、2駕駛受傷

    2026/02/23 16:55 記者陸運鋒／台北報導
    多元計程車駕駛趙男行經台北市大安區基隆路二段時，為超越前方左轉公車，往右切時遭張女自小客車及公車左右夾擊，警方到場通報拖吊車將事故車輛移置。（記者陸運鋒翻攝）

    多元計程車駕駛趙男行經台北市大安區基隆路二段時，為超越前方左轉公車，往右切時遭張女自小客車及公車左右夾擊，警方到場通報拖吊車將事故車輛移置。（記者陸運鋒翻攝）

    趙姓男子今天上午11時許駕駛多元計程車，行經台北市大安區基隆路二段時，為了超越前方等待左轉的公車，突然向右切換車道，遭張姓女子駕駛的自小客車及公車左右夾擊，警消獲報趕抵，所幸趙、張2名駕駛僅受輕傷，事故原因仍有待釐清。

    大安警分局調查，28歲趙男當時駕駛多元計程車，沿基隆路二段內側車道往南方向行駛，行經至和平東路口時，見前方首都客運292公車準備左轉，向右變換車道欲超車，但未注意其他來車，先撞擊33歲張女自小客車左側後，再撞上39歲張男駕駛的公車右後車尾，用路人見狀紛紛報案。

    警消獲報趕赴現場，並啟動交通快打疏導車流，趙男感到胸悶不適，張女手指輕微擦挫傷，皆不需要送醫治療，另公車駕駛張男及6名乘客無人受傷，事故造成3車鈑金凹陷、破裂等車損。

    警方指出，3名駕駛酒測值均為0毫克，駕駛執照均正常，隨後通報拖吊車將事故車輛移置排除，車禍原因及肇事責任歸屬，有待進一步釐清。警方呼籲，駕駛人變換車道，應注意周遭路況並禮讓直行車先行，行經路口亦應減速慢行，才能及時應變避免事故發生。

    多元計程車駕駛超車不慎釀成事故，造成公車右後車尾破損。（記者陸運鋒翻攝）

    多元計程車駕駛超車不慎釀成事故，造成公車右後車尾破損。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播