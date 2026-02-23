多元計程車超車突往右切 遭2車夾擊、2駕駛受傷

多元計程車駕駛趙男行經台北市大安區基隆路二段時，為超越前方左轉公車，往右切時遭張女自小客車及公車左右夾擊，警方到場通報拖吊車將事故車輛移置。（記者陸運鋒翻攝）

趙姓男子今天上午11時許駕駛多元計程車，行經台北市大安區基隆路二段時，為了超越前方等待左轉的公車，突然向右切換車道，遭張姓女子駕駛的自小客車及公車左右夾擊，警消獲報趕抵，所幸趙、張2名駕駛僅受輕傷，事故原因仍有待釐清。

大安警分局調查，28歲趙男當時駕駛多元計程車，沿基隆路二段內側車道往南方向行駛，行經至和平東路口時，見前方首都客運292公車準備左轉，向右變換車道欲超車，但未注意其他來車，先撞擊33歲張女自小客車左側後，再撞上39歲張男駕駛的公車右後車尾，用路人見狀紛紛報案。

請繼續往下閱讀...

警消獲報趕赴現場，並啟動交通快打疏導車流，趙男感到胸悶不適，張女手指輕微擦挫傷，皆不需要送醫治療，另公車駕駛張男及6名乘客無人受傷，事故造成3車鈑金凹陷、破裂等車損。

警方指出，3名駕駛酒測值均為0毫克，駕駛執照均正常，隨後通報拖吊車將事故車輛移置排除，車禍原因及肇事責任歸屬，有待進一步釐清。警方呼籲，駕駛人變換車道，應注意周遭路況並禮讓直行車先行，行經路口亦應減速慢行，才能及時應變避免事故發生。

多元計程車駕駛超車不慎釀成事故，造成公車右後車尾破損。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法