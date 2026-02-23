檢察總長票選「有名無實」？劍青檢改：應先釐清二、三審職能

總統府11日已核准法務部政務次長徐錫祥辭職，並轉任最高檢察署主任檢察官。（資料照）

最高檢察署檢察總長邢泰釗將於5月7日任滿，本報獨家報導，檢察官協會往年多於2月前完成新任總長推薦票選，今年卻遲未公布時程，情況罕見。劍青檢改稍早發聲明表示，特偵組廢除後，總長實際調度與行政權能多已回歸高檢署，致檢察總長地位「有名無實」；在現行制度下，票選恐流於形式、疑慮多於實益，與其爭論辦或不辦，不如務實檢討二、三審分工與總長定位，或研議整併為檢察總署。

劍青檢改的聲明指出，檢察官協會早於2006年1月首度舉辦「推薦總長活動」，當時並非票選，而是向全國檢察官徵求推薦信，依推薦信數量排序提供總統參考；其後2010年、2014年皆未再辦理，僅沿用既有名單。直至2018年1月，檢協會才首次正式辦理「票選總長活動」，而當年劍青檢改曾公開支持，盼藉此凝聚檢察官群體專業意志，對總統提名形成制衡。

不過，2018年開票後，檢協會並未公布各候選人實際得票數，僅依姓氏筆畫順序公布前五名人選。2022年1月第二度票選時，同樣未公布票數；外界一度傳出邢泰釗獲得超過半數552票，但相關數據迄今未經正式證實。劍青檢改對此指出，透明度問題長期存在。

聲明也提到，隨著對票選制度運作的觀察更為深入，劍青檢改認為，在第三審職能定位不清、總長權責模糊情況下，票選恐淪為象徵性活動，無助檢察制度實質進步。

劍青檢改分析，現行制度下，檢察總長名義上為檢察一體之頂點，對個案具指揮權，也被期待捍衛檢察獨立，但在人事任免晉升、預算分配與行政監督權限上實權有限。總長雖可指派4席官派檢審委員，卻無法主導全國人事配置；其行政監督權亦僅限最高檢察署內部，與高檢署得對全國地檢署進行行政監督之權限相比，形成最高檢與高本檢兩者職能高度重疊。

劍青檢改續指，2007年至2016年間，最高檢因設置特別偵查組，使總長握有實質偵辦調度權；但特偵組廢除後，相關調度與資源整合多已回歸高檢署，最高檢目前主要僅剩第三審對應功能，包括提起非常上訴及於最高法院大法庭辯論；而在此架構下，「總長」之名，可謂有名無實。

聲明進一步指出，過去投票率較低，基層檢察官也不重視，第三審職位甚至淪為酬庸或安頓，或是老前輩準備退休的最佳處所，直至近年因應大法庭辯論而調入年輕新血才發揮戰力。

此外，劍青檢改表示，票選涉及候選人名冊產生方式、是否開放報名、可否拜票、是否舉辦說明會、投票資格與投開票程序等細節，過往皆曾引發爭議，因此若總長制度本身存在根本性問題，票選正當性自然受到質疑。

劍青檢改最後主張，投票選舉固然有其價值，但二三審職能重疊，總長功能定位不清，應當予以檢討改革，此則可參考日韓體制運作模式，強化總長統合指揮權，或研議整併二、三審為「檢察總署」，形成兩級簡明架構。待制度明確後，再舉辦票選，方能真正激發全國檢察官的投票參與意願，共同表達對於總長人選之期待。

