    首頁 > 社會

    副縣長林皆興慰勞港區同仁 肯定春節海運疏運貢獻

    2026/02/23 16:40 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣副縣長林皆興，前往馬公港務大樓慰問。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣副縣長林皆興，前往馬公港務大樓慰問。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣副縣長林皆興今（23）日代表縣長陳光復，前往馬公港旅運中心，慰勞春節連假期間投入疏運與安全維護工作的港區各單位人員，感謝大家齊心協力，確保海上運輸順暢及港區作業平穩運行。

    林皆興表示，春節是離島交通尖峰時期，運輸需求量大，除空運外，海運更是支撐離島交通體系的重要力量。「澎湖輪」除分擔往返旅客疏運外，也肩負汽機車載運、大型貨物及各項民生物資補給任務，是維繫澎湖生活機能與產業運作的重要支柱。連假期間有賴相關單位各司其職、密切合作，才能確保人員與物資安全順利往返。

    今年9天春節連假期間，「澎湖輪」共開出12個航次，總載客人數達4853人。其中，高雄往澎湖計2348人，澎湖往高雄計2505人。相較去年相同航次，整體運量成長24.72%，並有效紓解空運機位不足問題，讓旅客能順利前往目的地。

    此次慰勞單位包括台灣港務公司高雄港務分公司馬公管理處、交通部航港局南部航務中心馬公航港科、台灣航業公司高雄分公司（澎湖輪）、高雄港務警察總隊澎湖港中隊，以及海委會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊等單位。

    澎湖輪春節加班，有效紓解空運機位不足壓力。（澎湖縣政府提供）

    澎湖輪春節加班，有效紓解空運機位不足壓力。（澎湖縣政府提供）

