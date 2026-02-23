台南市2線4星、3線1星職務異動 17人名單公布

台南市警察局今天（23日）發布17位中高階警察人事異動。（記者楊金城攝）

台南市警察局今天（23日）發布人事異動，包括3線1星科長、督察、秘書、專員、2線4星副分局長、婦幼隊長、副大隊長共17人職務調整、陞任。

職務調整的有原代理市警局後勤科科長的督察室督察郭乃榮，調任後勤科科長、督察室督察劉錦堂調任法制室主任、督察室督察朱恩鋭調任行政科科長、主任秘書室秘書許文瑞調任保防科專員。

永康分局副分局長楊富仁調陞督察室督察、保安警察大隊副大隊長陳敏雄調陞主任秘書室秘書、歸仁分局副分局長張俊雄調陞督察室督察。

第四分局副分局長洪百亮調任永康分局副分局長、第六分局副分局長林佳輝調任第四分局副分局長、佳里分局副分局長黃胤銘調任第六分局副分局長、婦幼警察隊隊長陳佩鈴調任佳里分局副分局長、交通警察大隊副大隊長劉文棋調任歸仁分局副分局長、交通警察大隊副大隊長黃筱寧調任婦幼警察隊隊長。

歸仁分局督察組組長蕭錦烜調陞新化分局副分局長、秘書室機要股股長侯宗佑調陞保安警察大隊副大隊長、刑事警察大隊預防組組長張又彬調陞交通警察大隊副大隊長、第六分局偵查隊隊長吳俊諺調陞交通警察大隊副大隊長。

後續仍有2線3星隊長、組長、股長的職務調整。

