為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南市2線4星、3線1星職務異動 17人名單公布

    2026/02/23 16:24 記者楊金城／台南報導
    台南市警察局今天（23日）發布17位中高階警察人事異動。（記者楊金城攝）

    台南市警察局今天（23日）發布17位中高階警察人事異動。（記者楊金城攝）

    台南市警察局今天（23日）發布人事異動，包括3線1星科長、督察、秘書、專員、2線4星副分局長、婦幼隊長、副大隊長共17人職務調整、陞任。

    職務調整的有原代理市警局後勤科科長的督察室督察郭乃榮，調任後勤科科長、督察室督察劉錦堂調任法制室主任、督察室督察朱恩鋭調任行政科科長、主任秘書室秘書許文瑞調任保防科專員。

    永康分局副分局長楊富仁調陞督察室督察、保安警察大隊副大隊長陳敏雄調陞主任秘書室秘書、歸仁分局副分局長張俊雄調陞督察室督察。

    第四分局副分局長洪百亮調任永康分局副分局長、第六分局副分局長林佳輝調任第四分局副分局長、佳里分局副分局長黃胤銘調任第六分局副分局長、婦幼警察隊隊長陳佩鈴調任佳里分局副分局長、交通警察大隊副大隊長劉文棋調任歸仁分局副分局長、交通警察大隊副大隊長黃筱寧調任婦幼警察隊隊長。

    歸仁分局督察組組長蕭錦烜調陞新化分局副分局長、秘書室機要股股長侯宗佑調陞保安警察大隊副大隊長、刑事警察大隊預防組組長張又彬調陞交通警察大隊副大隊長、第六分局偵查隊隊長吳俊諺調陞交通警察大隊副大隊長。

    後續仍有2線3星隊長、組長、股長的職務調整。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播