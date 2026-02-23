為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    春節9天連假被騙走5.7億 全台逾千人受害「假投資詐騙」仍為最大宗

    2026/02/23 16:27 記者姚岳宏／台北報導
    警政署165打詐儀錶板每天統計遭詐騙數據。（記者姚岳宏攝）

    警政署165打詐儀錶板每天統計遭詐騙數據。（記者姚岳宏攝）

    春節連續假期結束，今天大部分民眾都已回到工作崗位，但詐騙集團過年卻沒有「休假」。根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，自2月14日至2月22日長達9天春節連假期間，全台共受理1038件詐騙案件，民眾財產損失總金額達新台幣5億7334萬元。警方呼籲，年後仍是各類詐騙高發期，務必提高警覺，守護自身財產安全。

    進一步分析9天數據，平均每天有115件詐騙案發生，單日平均財損達6370萬元。詐騙集團看準春節期間民眾手頭資金較為充裕，無論是年終獎金或壓歲錢，加上過年期間投資理財、網購年貨及走春交友需求大增，伺機透過各種話術進行誘騙，導致民眾損失慘重。

    警政署指出，春節期間詐騙手法仍以「假投資詐騙」為最大宗，歹徒常利用社群平台散布保證獲利或年節加碼紅利等誘餌，吸引民眾將資金匯入假投資平台；此外，解除分期付款、假網拍及假交友詐騙也屢見不鮮。

    警政署提醒，防詐需落實三不原則、不點擊、不匯款，警方除持續強化打詐力道、溯源追查幕後集團，也期盼民眾能提升識詐能力。若接獲可疑電話、簡訊或網路訊息，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，多一分警戒，就能少一分損失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播