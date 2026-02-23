春節9天連假被騙走5.7億 全台逾千人受害「假投資詐騙」仍為最大宗

警政署165打詐儀錶板每天統計遭詐騙數據。（記者姚岳宏攝）

春節連續假期結束，今天大部分民眾都已回到工作崗位，但詐騙集團過年卻沒有「休假」。根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，自2月14日至2月22日長達9天春節連假期間，全台共受理1038件詐騙案件，民眾財產損失總金額達新台幣5億7334萬元。警方呼籲，年後仍是各類詐騙高發期，務必提高警覺，守護自身財產安全。

進一步分析9天數據，平均每天有115件詐騙案發生，單日平均財損達6370萬元。詐騙集團看準春節期間民眾手頭資金較為充裕，無論是年終獎金或壓歲錢，加上過年期間投資理財、網購年貨及走春交友需求大增，伺機透過各種話術進行誘騙，導致民眾損失慘重。

請繼續往下閱讀...

警政署指出，春節期間詐騙手法仍以「假投資詐騙」為最大宗，歹徒常利用社群平台散布保證獲利或年節加碼紅利等誘餌，吸引民眾將資金匯入假投資平台；此外，解除分期付款、假網拍及假交友詐騙也屢見不鮮。

警政署提醒，防詐需落實三不原則、不點擊、不匯款，警方除持續強化打詐力道、溯源追查幕後集團，也期盼民眾能提升識詐能力。若接獲可疑電話、簡訊或網路訊息，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，多一分警戒，就能少一分損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法