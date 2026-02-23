春節生意太好被盯上 夾娃娃機台被賊盜走上萬元

竊賊撬開錢箱拿走零錢，業者共損失上萬元。（民眾提供）

春節連假不少民眾在夾娃娃機店內試手氣，業者大賺一筆，不料彰化市今天（23日）清晨卻傳出夾娃娃機竊案，1名頭戴安全帽男子在彰化縣政府附近夾娃娃機店內，徒手狂拆夾娃娃機竊取零錢，業者友人上午外出發現機台錢箱門被撬開，趕緊通知業者，業者趕往現場清點發現好幾個機台都被撬開，共損失上萬元，氣得將影片PO網呼籲業者提防。

業者指出，該名竊賊是在今天清晨5點多來到店內，四處觀察後開始徒手拆機台，期間還有自備鑰匙試圖打開機台的錢箱門，後來更是徒手狂拆，期間還佯裝玩家投錢夾娃娃，觀望後再繼續偷；店內好幾個機台都被他撬開，上午是友人下樓時發現機台被撬開立即通知他，打開監視器才發現遭小偷。

請繼續往下閱讀...

業者說，今年春節假期生意相當好，來客量是平常3倍以上，因為這幾天較忙所以沒有天天去收硬幣，沒想到就被偷了上萬元；從監視器發現，小偷的行竊手法除了疑似慣竊之外，自己還可能當過台主，很熟悉機台的構造，並且先來探查過地形，或許周邊相關夾娃娃機店也有受害，呼籲其他業者小心提防。

竊賊一度佯裝玩家投錢夾娃娃。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法