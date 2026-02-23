惡鄰酒後砸門、毆屋主被捕 警建請聲押

賴男持棍棒砸門，又把屋主肚子打成瘀青，今被移送彰化地檢署。（民眾提供）

上個月26日，田中鎮大社里一名近六旬的賴男，在倒垃圾時突遇長期結怨的鄰居黃家母子，雙方在垃圾車旁一陣拳打腳踢，全部掛彩，相互提告。事件還未平息，昨晚（22日）6時許，賴姓男子酒後持木棍猛敲黃家鐵門，黃男出來理論時，賴男砸毀對方的鐵門及小門，黃父見狀上前查看，卻遭賴男持木棍狠擊腹部，當場大片瘀青。黃家隨即報警，員警到場後雙方已無爭吵，但因被害人當場提告，警方依準現行犯將賴男逮捕。今天上午依涉犯傷害、毀損罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

被捕的賴男住家黃家隔壁，黃姓一家人說，「我們每天活在恐懼中」，兒子說，去年5月對方在家裡玩BB槍，賴男聽到聲音後心生不滿，前往勸告，雙方發生口角衝突，去年6月，父親倒垃圾時被賴男打到耳朵瘀青；今年1月26日，他與母親倒垃圾也遭賴男辱罵毆打；昨天賴男更持木棒猛敲他家大門，毆黃父致肚子致瘀青。

兒子氣憤地說「我們都快被打死，卻不能反擊！」，只要加入戰局，就一樣被移送，每次都是對方先挑釁，面對這種惡鄰居，他們只能廣設監視器，唯一能做的就是自保兼蒐證。

面對這種「一犯再犯」的惡鄰居，環海法律事務所長廖國竣律師建議，採取「保護安全、完整蒐證、刑民雙軌」三大步驟。法律層面上，對方的辱罵可能構成公然侮辱，恐嚇或敲門威脅可能涉及強制或恐嚇罪，毀損門扇則涉毀損罪。受害者在第一時間應報警並保存監視器畫面與錄音錄影，若有財物損毀需拍照記錄，身體接觸則應立即驗傷。後續除了刑事告訴，亦可依人格權保護規定提起民事訴訟，請求精神慰撫金及損害賠償。

圖為賴男上個月26日在垃圾車旁與黃家母子互毆畫面。（民眾提供）

