    社會

    7旬婦獨攀溪頭山受困 警民搜救尋獲

    2026/02/23 16:22 記者張協昇／南投報導
    南投7旬老婦獨攀溪頭山迷失，警民合力尋獲。（警方提供）

    南投7旬老婦獨攀溪頭山迷失，警民合力尋獲。（警方提供）

    南投縣1名7旬老婦人，本月19日獨自前往竹山溪頭山登山健行，因天色昏暗迷路，受困茂密竹林中無法下山，警方獲報後與義消展開地毯式搜尋，深夜終於在竹亭咖啡一帶尋獲體力透支、疲憊不堪的婦人，化解可能發生的山難危機。

    竹山分局勤務指揮中心19日接獲1名7旬婦人報案，指稱她於溪頭山一帶健行，因入夜後視線不佳、難辨方向，受困於茂密竹林中，由於婦人不熟悉智慧型手機操作，無法開啟衛星定位功能，雙方通話不久後即因收訊不佳斷聯。

    由於入夜後，山區氣溫驟降，天氣寒冷，警方不敢大意，立即指派溪頭派出所員警會同義消等民力展開地毯式搜尋，在羊彎一帶沿途詢問下山登山客時，有人表示曾看見該名身穿「紅色外套」的婦人獨自在步道行走，警方據此研判，婦人可能受困於觀音樹湖與竹亭咖啡之間的產業道路，經數小時搜尋，終於在前往竹亭咖啡的路途中發現婦人。

    婦人雖顯得疲憊受驚，但所幸意識清楚，經初步檢視身體無大礙，她也表示不需就醫，警方隨即將婦人載往鹿谷消防隊休息並提供飲水補充體力，同時通知家屬前往接回，婦人兒子見到母親平安歸來，激動地頻頻向搜救人員致謝。

    警方也提醒民眾登山健行最好結伴，且應避免在天色變暗後才下山，以免迷路發生意外。

    南投7旬老婦獨攀溪頭山迷失，警方於茂密竹林中搜尋。（警方提供）

    南投7旬老婦獨攀溪頭山迷失，警方於茂密竹林中搜尋。（警方提供）

