為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    苗栗看守所受刑人大暴走 6天內打傷3獄友

    2026/02/23 16:01 記者彭健禮／苗栗報導
    蕭姓受刑人於不到一週陸續打傷3名獄友，被苗栗地方法院依傷害罪分別判處2或3個月不等徒刑。（資料照）

    蕭姓受刑人於不到一週陸續打傷3名獄友，被苗栗地方法院依傷害罪分別判處2或3個月不等徒刑。（資料照）

    苗栗縣蕭姓男子因案入苗栗看守所服刑，先不滿同房舍的受刑人發出噪音吵他睡覺，打傷2名「室友」，並造成其中1人腦震盪；事隔不到一週，又因香菸竊取事件，用原子筆刺傷另一名獄友。蕭男罪加3條傷害，被苗栗地方法院分別判處有期徒刑2或3個月不等。

    蕭男於2024年12月2日凌晨1點多，在法務部矯正署苗栗看守所舍房內，因不滿同舍房之林姓受刑人發出噪音影響他睡眠，竟徒手怒毆對方，致對方頭、臉多處擦挫傷紅腫及腦震盪等傷害。

    同房舍的張姓受刑人當時見狀，按下舍房內之通報燈向獄方通報；蕭男不滿張通報獄方之行為，轉而徒手毆打張，致其左額頭挫傷紅腫。

    事後，苗栗看守所將蕭男移置其他舍房，不料，他於2024年12月8日中午12點許，又因與黎姓受刑人之相處及香菸竊取糾紛，再度於舍房內徒手毆打、持原子筆攻擊對方，致黎受頭部紅腫、肋骨上方及右大腿刺傷之傷勢。

    針對蕭男犯行，苗栗地檢署偵辦後起訴。苗栗地院審酌，蕭男犯案時正受刑矯治，可見其素行非佳、改悔向上能力非高，依犯傷害罪，各判處3個月、2個月、3個月徒刑。如易科罰金，以1000元折算1日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播