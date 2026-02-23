苗栗看守所受刑人大暴走 6天內打傷3獄友

蕭姓受刑人於不到一週陸續打傷3名獄友，被苗栗地方法院依傷害罪分別判處2或3個月不等徒刑。（資料照）

苗栗縣蕭姓男子因案入苗栗看守所服刑，先不滿同房舍的受刑人發出噪音吵他睡覺，打傷2名「室友」，並造成其中1人腦震盪；事隔不到一週，又因香菸竊取事件，用原子筆刺傷另一名獄友。蕭男罪加3條傷害，被苗栗地方法院分別判處有期徒刑2或3個月不等。

蕭男於2024年12月2日凌晨1點多，在法務部矯正署苗栗看守所舍房內，因不滿同舍房之林姓受刑人發出噪音影響他睡眠，竟徒手怒毆對方，致對方頭、臉多處擦挫傷紅腫及腦震盪等傷害。

同房舍的張姓受刑人當時見狀，按下舍房內之通報燈向獄方通報；蕭男不滿張通報獄方之行為，轉而徒手毆打張，致其左額頭挫傷紅腫。

事後，苗栗看守所將蕭男移置其他舍房，不料，他於2024年12月8日中午12點許，又因與黎姓受刑人之相處及香菸竊取糾紛，再度於舍房內徒手毆打、持原子筆攻擊對方，致黎受頭部紅腫、肋骨上方及右大腿刺傷之傷勢。

針對蕭男犯行，苗栗地檢署偵辦後起訴。苗栗地院審酌，蕭男犯案時正受刑矯治，可見其素行非佳、改悔向上能力非高，依犯傷害罪，各判處3個月、2個月、3個月徒刑。如易科罰金，以1000元折算1日。

