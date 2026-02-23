為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    機車騎士遭汽車撞飛摔進田裡 肇事男竟棄車逃逸

    2026/02/23 15:47 記者陳建志／台中報導
    台中霧峰丁台路昨天下午發生自小客車和機車碰撞車禍，機車被撞進田裡，造成騎士全身多處擦挫傷，沒想到肇事駕駛竟棄車逃逸。（記者陳建志翻攝）

    台中霧峰丁台路昨天下午發生自小客車和機車碰撞車禍，機車被撞進田裡，造成騎士全身多處擦挫傷，沒想到肇事駕駛竟棄車逃逸。（記者陳建志翻攝）

    21歲黃姓男子昨天下午3點多，騎乘重機行經台中市霧峰丁台路時，被1輛自小客車撞上，當場連人帶車摔進田裡，沒想到肇事男駕駛沒有留在現場處理，竟棄車徒步逃逸，所幸黃男送醫僅多處擦挫傷，警方已擴大調閱監視器，追查肇事逃逸男子的身分。

    這起事故發生在昨天下午3點51分左右，當時黃姓騎士騎乘重機沿霧峰丁台路行駛，行經丁台路750號前時，與1輛銀色自小客車發生碰撞，黃男當場被撞飛，連人帶車摔進一旁的稻田中。

    正當黃男驚魂未定時，沒想到肇事自小客車上的男駕駛沒有留在現場處理，竟肇事逃逸，棄車徒步離開。

    霧峰警分局表示，獲報後調閱車籍資料，發現車主住在彰化，車主表示不清楚車子被誰開走，經調閱監視器，發現肇事的是一名男駕駛，肇事後下車徒步離開，目前已擴大調閱監視器，追查肇事男子的身分。

