開學日提升「見警率」 北市少年隊宣誓守護校園安全決心

警方今天在各級學校外進行護童勤務。（記者王冠仁翻攝）

台北市各級學校在今天迎來開學日，北市警少年隊為了提升校園周邊的安全量能，在今天動員各分局、交通大隊等單位，結合師長與導護志工等民力，在各學校門口及周邊重要路段，展開「開學首日校園安全勤務」。警方在今天除了加強交通疏導、取締違規停車，更大幅提升「見警率」，嚴加防範校園周邊有無可疑人士，展現警方守護校園安全的決心。

北市警少年隊長張翊軒表示，警方對於校園與周邊安全問題非常重視，不論是上下學時段、放學以後的晚間時段、例假日期間，都是警方巡守重點。對於校園內狀況，警方也與各級學校、教育局、校安中心等單位保持密切聯繫，並透過校園宣導活動、校園安全檢測工作，隨時更新校安能量。

少年隊也呼籲，寒假剛結束，學童在假期時接觸網路社群媒體的頻率大幅增加，在開學後家長應多加留意孩子的生活作息與情緒，特別要注意孩子是否持續長時間沉溺3C產品，並注意所使用的內容與軌跡、再注意孩子課後行蹤，以避免不法集團透過網路誘騙涉世未深的少年、學童從事非法行。

少年隊也說，家長若發現家中少年有開學適應不良、甚至有逃學、逃家等徵兆或作息異常等狀況，可即時尋求社福機構與警方協助，預防衍生偏差行為與犯罪風險，確保少年健全成長。

