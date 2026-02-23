為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    開學日提升「見警率」 北市少年隊宣誓守護校園安全決心

    2026/02/23 15:45 記者王冠仁／台北報導
    警方今天在各級學校外進行護童勤務。（記者王冠仁翻攝）

    警方今天在各級學校外進行護童勤務。（記者王冠仁翻攝）

    台北市各級學校在今天迎來開學日，北市警少年隊為了提升校園周邊的安全量能，在今天動員各分局、交通大隊等單位，結合師長與導護志工等民力，在各學校門口及周邊重要路段，展開「開學首日校園安全勤務」。警方在今天除了加強交通疏導、取締違規停車，更大幅提升「見警率」，嚴加防範校園周邊有無可疑人士，展現警方守護校園安全的決心。

    北市警少年隊長張翊軒表示，警方對於校園與周邊安全問題非常重視，不論是上下學時段、放學以後的晚間時段、例假日期間，都是警方巡守重點。對於校園內狀況，警方也與各級學校、教育局、校安中心等單位保持密切聯繫，並透過校園宣導活動、校園安全檢測工作，隨時更新校安能量。

    少年隊也呼籲，寒假剛結束，學童在假期時接觸網路社群媒體的頻率大幅增加，在開學後家長應多加留意孩子的生活作息與情緒，特別要注意孩子是否持續長時間沉溺3C產品，並注意所使用的內容與軌跡、再注意孩子課後行蹤，以避免不法集團透過網路誘騙涉世未深的少年、學童從事非法行。

    少年隊也說，家長若發現家中少年有開學適應不良、甚至有逃學、逃家等徵兆或作息異常等狀況，可即時尋求社福機構與警方協助，預防衍生偏差行為與犯罪風險，確保少年健全成長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播