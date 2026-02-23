為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    開學日小五女童墜樓 吳昇翰籲重視孩童假期後憂鬱症

    2026/02/23 16:04 記者黃政嘉／新北報導
    新北市今早1名12歲女童自新莊區某社區大樓墜下，送醫不治。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市今早1名12歲女童自新莊區某社區大樓墜下，送醫不治。（記者徐聖倫翻攝）

    今天是全國中小學開學日，但新北市今早1名12歲女童自新莊區某社區大樓墜下，警方、消防據報趕抵馬上將女童送往輔大醫院救治，但仍不治身亡，詳細墜樓原因待警方調查，民進黨新北市議員初選參選人吳昇翰表示，新北去年年後開學也發生類似事件，凸顯新北市教育局未做好防範於未然，他呼籲教育局重視孩童「假期後憂鬱」症狀，預防不幸事件持續發生。

    吳昇翰指出，去年農曆年後，新北市1間學校也曾發生學生不願回校上課進而墜樓，當時新北市長侯友宜知情後，曾要求教育局長張明文重視，不料今天開學，再度發生12歲女童墜落自家社區中庭，送醫搶救不治，凸顯新北市教育局未做好防範於未然；據了解，連2年發生2起類似事件，顯示收假症候群已有愈來愈年輕化趨勢。

    他表示，現有的輔導機制在「假期轉銜期」存在漏洞，呼籲教育局應立即落實3點，包括開學第1週心理普查、強化親師溝通預警機制、假期後憂鬱專案教育，藉此讓學校主動識別高風險個案，提早啟動預警機制，提升教師識別學生收假症候群能力，特別是針對人際關係敏感的學童，需有更細膩的觀察與排解方案。

    吳昇翰提醒學子，人生的道路非常寬廣，這世界上還有許多美好與風景等著探索，學校生活或人際關係的挫折等困難只是漫長生命中的一小段過程，自己的生命比任何難題都要珍貴，墜落絕對不是解藥。找大人聊聊、找朋友訴說，或做喜歡的事情，生活雖不完美但美麗，珍惜自己，一定能看見雨後的陽光。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播