開學日小五女童墜樓 吳昇翰籲重視孩童假期後憂鬱症

新北市今早1名12歲女童自新莊區某社區大樓墜下，送醫不治。（記者徐聖倫翻攝）

今天是全國中小學開學日，但新北市今早1名12歲女童自新莊區某社區大樓墜下，警方、消防據報趕抵馬上將女童送往輔大醫院救治，但仍不治身亡，詳細墜樓原因待警方調查，民進黨新北市議員初選參選人吳昇翰表示，新北去年年後開學也發生類似事件，凸顯新北市教育局未做好防範於未然，他呼籲教育局重視孩童「假期後憂鬱」症狀，預防不幸事件持續發生。

吳昇翰指出，去年農曆年後，新北市1間學校也曾發生學生不願回校上課進而墜樓，當時新北市長侯友宜知情後，曾要求教育局長張明文重視，不料今天開學，再度發生12歲女童墜落自家社區中庭，送醫搶救不治，凸顯新北市教育局未做好防範於未然；據了解，連2年發生2起類似事件，顯示收假症候群已有愈來愈年輕化趨勢。

他表示，現有的輔導機制在「假期轉銜期」存在漏洞，呼籲教育局應立即落實3點，包括開學第1週心理普查、強化親師溝通預警機制、假期後憂鬱專案教育，藉此讓學校主動識別高風險個案，提早啟動預警機制，提升教師識別學生收假症候群能力，特別是針對人際關係敏感的學童，需有更細膩的觀察與排解方案。

吳昇翰提醒學子，人生的道路非常寬廣，這世界上還有許多美好與風景等著探索，學校生活或人際關係的挫折等困難只是漫長生命中的一小段過程，自己的生命比任何難題都要珍貴，墜落絕對不是解藥。找大人聊聊、找朋友訴說，或做喜歡的事情，生活雖不完美但美麗，珍惜自己，一定能看見雨後的陽光。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

