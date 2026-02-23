為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    想幹嘛？男子騎機車逆向衝上基市警察局大門階梯 要逃被壓制

    2026/02/23 15:44 記者吳昇儒／基隆報導
    吳男騎乘機車鑽進防撞柱，因衝擊力道不夠猛烈，卡在階梯上。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆一名吳姓男子今日下午1時15分在信二路逆向騎乘機車，突然轉進基隆市警察局衝上大門階梯。門口警員立刻喝止，要求吳男蹲下，但他起先配合後，竟站起想要逃離。所幸，優勢警力立刻將人壓制在地，帶回派出所製作筆錄，釐清衝撞原因。

    基隆市警察局保安隊值班警員案發時發現，一輛機車逆向左轉，直接衝撞警察局大門，雖車速不快，但仍繞過兩根防撞柱衝向台階；但最後緊急煞車，整個人站起。

    值班人員立刻喝止吳男進入，並要他蹲下，吳男卻稱是要到警察局報案。吳男見警員未理會，先是配合蹲下後，又突然站起，想要逃離現場，被路過的多名刑警迅速壓制在地。

    警方將人帶往一旁第二分局信義派出所製作筆錄，釐清吳男衝撞警局的原因，但他不願透露任何訊息，且情緒激動，一度揮舞雙手掙扎，還差點打到員警。

    據悉，32歲吳男被帶到偵查隊後，非常不配合，進行唾液快篩時，還刻意不吐唾液，導致試劑無法反映，第二次要求他再做一次時，則堅不配合，警方目前已報請檢察官聲請強制採驗，釐清有無毒駕或酒駕情形。

    全案目前朝妨害公務、毀損等罪偵辦，待其採驗結果出爐後，再進一步釐清有無涉犯公共危險或毒品危害管制條例等罪。

    吳男被警方送到偵查隊製作筆錄。（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣吳男衝撞警局的機車。（記者吳昇儒攝）

    吳男騎乘機車衝撞基隆市警察局。（記者吳昇儒翻攝）

