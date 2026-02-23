為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東市食品工廠火警 5人燒嗆傷送醫

    2026/02/23 15:18 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市食品工廠火警，消防人員前往搶救。（記者葉永騫攝）

    屏東市建國路332巷一家食品工廠，今（23）日中午12時29分發生火警，由於火勢相當猛烈，屏東縣消防局立即派遣屏二、屏東、長治、麟洛分隊、高救隊、第一大隊及特搜大隊共計19車、40人、4台無人機、2台消防機器人，屏東縣消防局長李彬正親自到場指揮，救出4位民眾有嗆傷，1人則手臂燒燙傷，經送醫後已無大礙。

    屏東縣消防局表示，發生火災後即通知台電、欣屏瓦斯公司及警方前往現場協助，搶救人員到達現場後立即清查有無人員受困，並部署水線搶救及進行周界防護。

    消防局指出，12點58分將4位民眾救出後，確認工廠內已無其他民眾受困，火勢於下午1點9分控制，現場4名員工（2男2女） 自述喉嚨不適、意識清醒，預防性分別送往屏東榮總及屏東醫院檢查，另1名男性手臂前臂輕微燒燙傷，送往屏東榮總醫院救治，其餘人員無礙，火勢於13時31分撲滅，詳細起火原因，由消防局火調人員進一步調查釐清。

    屏東市食品工廠火警，消防人員灌水搶救。（記者葉永騫攝）

    消防人員進入火場搶救。（記者葉永騫攝）

