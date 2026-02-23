為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北港「小黃」遭高處扔下重傷 犯案男致歉「會承受相關責任」

    2026/02/23 15:37 記者李文德／雲林報導
    針對不當虐狗行為，劉男坦承犯行，向大眾致歉，更願意承擔相關責任。（圖由民眾提供）

    針對不當虐狗行為，劉男坦承犯行，向大眾致歉，更願意承擔相關責任。（圖由民眾提供）

    雲林北港昨（22）日傳出32歲劉男凌晨酒後將當地民眾共同飼養的狗兒「小黃」，從3樓高住處扔下導致重傷，引起社會撻伐。今（23）日雲林縣動植物防疫所與他再次訪談，後續將依移送雲林地檢署偵辦。針對不當虐狗事件，劉男也出面稱酒後情緒不穩甩開狗兒，對此行為向大眾致歉，會承受相關責任，不會再有第二次。

    昨天凌晨事發後，熱心民眾林小姐等人趕緊將重傷的小黃送到嘉義的動物醫院救治，更氣憤地在社群網路Threads發文，要行為人出面。經過警方及將近20多名熱心民眾積極找尋，總算於昨下午找到劉男，而劉男晚間做完筆錄後，返回住處打包行李，疑似要趕緊搬離。不少網友們更是擔憂他是否會因此逃匿。

    當地民眾表示，這隻「小黃」平常有民眾飼養於義民路橋下，由居民們共同飼養，平時與大家相處融洽，也不會隨意跟陌生人接觸，對劉男行為絕對不可饒恕。

    雲林動防所指出，今天上午10點30分與劉男在北港派出所約談，經半小時後離開，查出劉男租屋、工作於北港鎮，劉男前天晚間以呼喊方式吸引犬隻，進入3樓租屋處並開始喝酒，昨天凌晨因摸犬隻時被咬，從房間窗戶將犬隻拋出，之後就繼續喝酒到睡著，全案劉男坦承犯行，完成訪談紀錄後，會併派出所筆錄由警方移送地檢署偵辦。

    劉男表示，昨天凌晨和朋友在住處喝酒，當時被狗咬了一下，當下將牠抱起甩開，沒注意到窗戶未關，就讓狗兒從高處摔落，對於此行為向大眾深深表達歉意，相關行為會負起全責，絕不會再次發生。

    對於網友擔憂是否逃匿，雲林地檢署表示，收到卷證將會開立傳票請劉男到案說明，如未到案，後續將拘提。

    小黃目前在嘉義動物醫院治療中，據了解目前情況好轉。（擷取臉書社團「北港在地生活）

    小黃目前在嘉義動物醫院治療中，據了解目前情況好轉。（擷取臉書社團「北港在地生活）

    劉男昨凌晨將狗兒從3樓高住處拋下。（畫面由Threads帳號lin19970823授權提供）

    劉男昨凌晨將狗兒從3樓高住處拋下。（畫面由Threads帳號lin19970823授權提供）

    劉男前晚10點多將狗兒拐上3樓租屋處。（畫面由Threads帳號lin19970823授權提供）

    劉男前晚10點多將狗兒拐上3樓租屋處。（畫面由Threads帳號lin19970823授權提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播