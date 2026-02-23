北港「小黃」遭高處扔下重傷 犯案男致歉「會承受相關責任」

針對不當虐狗行為，劉男坦承犯行，向大眾致歉，更願意承擔相關責任。（圖由民眾提供）

雲林北港昨（22）日傳出32歲劉男凌晨酒後將當地民眾共同飼養的狗兒「小黃」，從3樓高住處扔下導致重傷，引起社會撻伐。今（23）日雲林縣動植物防疫所與他再次訪談，後續將依移送雲林地檢署偵辦。針對不當虐狗事件，劉男也出面稱酒後情緒不穩甩開狗兒，對此行為向大眾致歉，會承受相關責任，不會再有第二次。

昨天凌晨事發後，熱心民眾林小姐等人趕緊將重傷的小黃送到嘉義的動物醫院救治，更氣憤地在社群網路Threads發文，要行為人出面。經過警方及將近20多名熱心民眾積極找尋，總算於昨下午找到劉男，而劉男晚間做完筆錄後，返回住處打包行李，疑似要趕緊搬離。不少網友們更是擔憂他是否會因此逃匿。

請繼續往下閱讀...

當地民眾表示，這隻「小黃」平常有民眾飼養於義民路橋下，由居民們共同飼養，平時與大家相處融洽，也不會隨意跟陌生人接觸，對劉男行為絕對不可饒恕。

雲林動防所指出，今天上午10點30分與劉男在北港派出所約談，經半小時後離開，查出劉男租屋、工作於北港鎮，劉男前天晚間以呼喊方式吸引犬隻，進入3樓租屋處並開始喝酒，昨天凌晨因摸犬隻時被咬，從房間窗戶將犬隻拋出，之後就繼續喝酒到睡著，全案劉男坦承犯行，完成訪談紀錄後，會併派出所筆錄由警方移送地檢署偵辦。

劉男表示，昨天凌晨和朋友在住處喝酒，當時被狗咬了一下，當下將牠抱起甩開，沒注意到窗戶未關，就讓狗兒從高處摔落，對於此行為向大眾深深表達歉意，相關行為會負起全責，絕不會再次發生。

對於網友擔憂是否逃匿，雲林地檢署表示，收到卷證將會開立傳票請劉男到案說明，如未到案，後續將拘提。

小黃目前在嘉義動物醫院治療中，據了解目前情況好轉。（擷取臉書社團「北港在地生活）

劉男昨凌晨將狗兒從3樓高住處拋下。（畫面由Threads帳號lin19970823授權提供）

劉男前晚10點多將狗兒拐上3樓租屋處。（畫面由Threads帳號lin19970823授權提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法