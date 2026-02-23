北車持刀怪客今早落網！ 供稱「忘了為什麼要拿刀子出來」

台北車站昨出現持刀怪客，警方今天逮到李男。（記者王冠仁翻攝）

昨天下午有民眾向台北市警方通報，聲稱在台北車站內看到有一名男子持刀，大批警力隨即趕赴現場，但沒有發現持刀者。警方擴大調閱周邊監視器畫面，發現有一名男子手持10公分長刀子，路過台北市公園路、許昌街口，警方昨天查出他是50歲李姓男子，今天上午10時許持拘票前往他位於新北市林口區住處逮人，依刑法恐嚇公眾罪送辦。

據了解，李男無業，平時遊手好閒，他落網後聲稱當時並沒有與人起衝突、發生糾紛，自己也忘了為什麼要拿刀子出來。他當時徒步經過北車附近，是要走路去大同區搭公車，返回母親位於林口的住處。

台北市警方在昨天下午1時許接獲通報，民眾聲稱台北車站內有人持刀，警方立即啟動快打部隊馳赴現場，但到場時行為人已離開現場。警方事後經調閱監視器畫面，發現一名男子徒步經過公園路、許昌路口時，手持一把長約10公分之水果刀，過程中無拿起揮舞或與民眾衝突，也無攻擊民眾情形，最終經過許昌街17號前將刀收至背包內。

北市警在獲報後通報鐵路警局、捷運警察隊及鄰近分局，針對台北車站周邊持續搜尋並加強警戒，以確保周邊民眾安全。

