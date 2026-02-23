為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭市男子感情問題酒後爬上宮廟頂樓叫囂 警消出動雲梯車救援

    2026/02/23 14:50 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭市呂姓男子酒後爬上吉祥路某宮廟頂樓叫囂，警方協調消防局出動雲梯車救援（紅圈處）。（圖由警方提供）

    宜蘭市48歲呂姓男子疑似感情問題借酒澆愁，酒後爬上吉祥路某宮廟2層樓高頂樓叫囂，警方協調消防人員出動雲梯車救援，並在地面鋪上氣墊，避免呂男掉落摔傷，歷經2個小時折騰，順利帶下來送醫，呂男酒醒後交給家屬帶回，結束一場鬧劇。

    宜蘭警分局今天（23日）指出，警方昨天傍晚5點接獲報案，1名男子爬上宜蘭市吉祥路某宮廟頂樓喝酒叫囂，轄區警員到場處理，得知這名呂男因感情問題喝酒解悶，通報宜縣消防局派遣雲梯車支援，合力將宮廟頂樓上的呂男帶回地面，再強制送醫。

    呂男爬上宮廟頂樓後不僅大聲叫囂，並朝下方丟金紙，警、消人員要帶他回地面時，呂男不斷掙扎，事發地點就在宜蘭市區，引來路人側目，脫序行為讓眾人議論紛紛。

    晚間7點多，呂男酒醒，經過醫師檢查無大礙，警方解除保護管束，交給家屬帶回，酒後脫序鬧劇平安落幕。

    呂姓男子（中）從宮廟頂樓被強制帶回地面。（圖由警方提供）

    呂男被送上救護車就醫。（圖由警方提供）

