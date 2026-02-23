北市運將被奪車搶劫 雙匪當天街頭認識就「組隊」行搶

王、林兩嫌在基隆街頭攔下游姓司機的計程車。（記者王冠仁翻攝）

台北市昨天發生一起計程車司機將2名乘客載抵目的地後，遭2嫌奪車搶劫的強盜案件，警方在案發後循線到台中一處網咖逮到涉案的47歲王嫌與41歲林嫌。離譜的是，王嫌是長期在基隆地區混跡的街友，林則是遊手好閒之人，兩人犯案當天在街頭認識，居然就決定要一起「組隊」並鎖定計程車司機下手行搶。

據了解，王嫌是長期在基隆地區混跡的街友，林雖然並非街友但遊手好閒，兩人過去都有竊盜、傷害等前科。案發前，兩人在基隆街頭偶遇、攀談，沒想到雙方臭味相投、一拍即合，越聊越起勁；由於兩人都缺錢花用，他們動起歪腦筋，決定要隨機攔下計程車司機行搶。

王、林當時站在基隆市愛三路街頭招攔計程車，游姓計程車司機上前載客，王坐進後座，林則坐到副駕駛座，還告訴游要前往台北市長安西路附近。當昨天凌晨5時許抵達後，兩嫌逼迫游交出財物與車輛，游不從，頑強抵抗，期間有位路人經過以為司機跟乘客吵架，上前勸阻，兩嫌順勢把游趕下車並把車開走。

據悉，王、林搶到計程車後，原本預計要前往台北轉運站，打算搭客運落跑，但因為犯案時過於緊張，匆忙之間胡亂將車開往三重，最後只好在中興橋附近棄車，再搭計程車前往板橋車站。

由於王幾年前曾經在台中地區流浪，兩人於是從板橋車站搭乘客運前往台中，沿途還變裝、剪頭髮、徒步繞路來製造斷點，他們以為這樣可以躲過警方追捕，於是最後跑到綠川西街一間網咖休息。

警方昨天下午4時許循線前往網咖逮人後，在他們身上起獲15300元贓款，並在台中尋獲被王嫌丟棄、犯案使用的兇刀；至於游姓司機被搶走的手機與錢包，警方事後也在三重街頭找回。警方經過一夜偵辦，在今天將兩嫌依照強盜罪嫌送辦。

警方到台中的網咖逮人。（記者王冠仁翻攝）

警方逮回林嫌。（記者王冠仁攝）

警方逮回王嫌。（記者王冠仁攝）

