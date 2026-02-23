為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    花蓮男酒後與女友爭吵竟連踹4車 目擊民眾錄影揭真相

    2026/02/23 13:46 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市34歲朱姓男子與女友爭吵後情緒失控，竟把怒氣發洩在路旁無辜的機車上，連續猛踹導致4部機車倒地受損。（民眾提供）

    花蓮市34歲朱姓男子與女友爭吵後情緒失控，竟把怒氣發洩在路旁無辜的機車上，連續猛踹導致4部機車倒地受損。（民眾提供）

    花蓮市富吉路21日深夜發生一起情侶酒後糾紛，34歲朱姓男子與女友爭吵後情緒失控，竟把怒氣發洩在路旁無辜的機車上，連續猛踹導致4部機車倒地受損。儘管現場友人一度企圖掩護，辯稱是「不慎弄倒」，但隨即遭目擊民眾拍下的「踹車片」打臉。花蓮分局警方受理報案後，昨日把朱男傳喚到案，全案依毀損罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

    花蓮警分局今指出，21日晚間11點多接獲報案，指稱市區富吉路段有男女發生激烈口角。警方派員趕抵現場時，發現雙方衝突已暫告一段落，路旁騎樓卻有4部機車倒地。現場聚集多名男女，均為涉案情侶檔的友人，見警方盤查，友人紛紛在一旁護航，直呼「沒事、沒事」，企圖息事寧人。

    面對員警詢問車輛為何倒地，朱男友人一度辯稱是朋友喝醉後「走路不穩、不小心弄倒」，並急忙向趕到現場的受害車主解釋是意外。然而，現場有目擊民眾看不下去，直接向警方提供手機錄下的畫面，清楚拍下朱男是因與女友吵架後，蓄意朝整排機車猛力連踹，導致車輛倒地，謊言當場被戳破。

    其中一名受害的姜姓車主眼見愛車多處刮損，憤而向警方提出毀損告訴。涉案的朱姓男子酒醒後22日晚間6點多到案說明，坦承因酒精作祟加上情緒激動才衝動行事。

    花蓮警分局呼籲，民眾遇有私人糾紛應保持理性，切勿因一時情緒失控而衍生違法行為。飲酒後更應節制行為，避免衝動行事衍生不必要的財物毀損或影響公共秩序。

    花蓮市34歲朱姓男子與女友爭吵後情緒失控，竟把怒氣發洩在路旁無辜的機車上，連續猛踹導致4部機車倒地受損。（警方提供）

    花蓮市34歲朱姓男子與女友爭吵後情緒失控，竟把怒氣發洩在路旁無辜的機車上，連續猛踹導致4部機車倒地受損。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播