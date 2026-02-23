花蓮男酒後與女友爭吵竟連踹4車 目擊民眾錄影揭真相

花蓮市34歲朱姓男子與女友爭吵後情緒失控，竟把怒氣發洩在路旁無辜的機車上，連續猛踹導致4部機車倒地受損。（民眾提供）

花蓮市富吉路21日深夜發生一起情侶酒後糾紛，34歲朱姓男子與女友爭吵後情緒失控，竟把怒氣發洩在路旁無辜的機車上，連續猛踹導致4部機車倒地受損。儘管現場友人一度企圖掩護，辯稱是「不慎弄倒」，但隨即遭目擊民眾拍下的「踹車片」打臉。花蓮分局警方受理報案後，昨日把朱男傳喚到案，全案依毀損罪嫌函送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局今指出，21日晚間11點多接獲報案，指稱市區富吉路段有男女發生激烈口角。警方派員趕抵現場時，發現雙方衝突已暫告一段落，路旁騎樓卻有4部機車倒地。現場聚集多名男女，均為涉案情侶檔的友人，見警方盤查，友人紛紛在一旁護航，直呼「沒事、沒事」，企圖息事寧人。

請繼續往下閱讀...

面對員警詢問車輛為何倒地，朱男友人一度辯稱是朋友喝醉後「走路不穩、不小心弄倒」，並急忙向趕到現場的受害車主解釋是意外。然而，現場有目擊民眾看不下去，直接向警方提供手機錄下的畫面，清楚拍下朱男是因與女友吵架後，蓄意朝整排機車猛力連踹，導致車輛倒地，謊言當場被戳破。

其中一名受害的姜姓車主眼見愛車多處刮損，憤而向警方提出毀損告訴。涉案的朱姓男子酒醒後22日晚間6點多到案說明，坦承因酒精作祟加上情緒激動才衝動行事。

花蓮警分局呼籲，民眾遇有私人糾紛應保持理性，切勿因一時情緒失控而衍生違法行為。飲酒後更應節制行為，避免衝動行事衍生不必要的財物毀損或影響公共秩序。

花蓮市34歲朱姓男子與女友爭吵後情緒失控，竟把怒氣發洩在路旁無辜的機車上，連續猛踹導致4部機車倒地受損。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法