    「惡龍」張錫銘拚假釋與矯正署鬥法 行政法院判矯正署重新審議

    2026/02/23
    綽號「惡龍」的張錫銘，持續爭取假釋機會委任律師與法務部矯正署打官司。（資料照）

    過去犯下多件綁架、槍擊等大案入獄服刑中、綽號「惡龍」的張錫銘，持續爭取假釋機會委任律師與法務部矯正署打官司。高雄高等行政法院最近認定矯正署審查張錫銘假釋案時，以6年前函詢檢方的舊資料，有資訊蒐集不全、未公平對待有利事證等瑕疵，判決撤銷不予假釋的處分與復審決定。雖未直接判准張假釋，但要求矯正署重新審議，給了惡龍申請假釋開啟一線機會。

    張錫銘因犯下持槍殺人案，於2007年被判無期徒刑定讞、入監服刑；2008年因其犯連續綁架勒贖、持有步槍及殺人未遂等罪定讞，合併應執行無期徒刑、併科罰金800萬元。

    判決指出，張錫銘從1995年至2005年間犯下殺人、擄人勒贖等重案，經判無期徒刑後入獄，迄今服刑近20年。矯正署主張其犯行情節重大且多數案件未和解，有再考核必要。但行政法院調查發現獄方提報假釋的報告表中，有關「被害人或其遺屬意見」欄位，竟仍沿用2018年函詢檢方卻未獲回覆的舊資料。

    行政法院審指，獄方從2018年後長達6年未再追蹤或補齊受害人意見，可見矯正署在資訊不完整的情況下做成處分，有明顯瑕疵；張錫銘也主張其在監表現優異，假釋評估量表已達最高的C級，但審查資料還是低等級，監獄沒有兼顧受刑人權益，其有部分案子與被害人達成調解，但矯正署對這些有利事證一字未提，違反行政程序法應同時注意當事人有利與不利情形的規定。

    行政法院雖撤銷矯正署的原處分；但張要求法院做成「准予假釋」處分的主張也被駁回。法院說明，假釋許可與否？屬於行政機關的職權裁量權限，法院僅能針對程序違法部分判決撤銷原處分，無法代行政機關決定是否准予假釋。

