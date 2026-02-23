投資賠光300萬！北市男疑被設局 當街揮斧「行刑式」斷友手掌慘了

盧男懷疑林姓友人私吞300萬元投資資金，持斧頭將其砍傷。（資料照）

台北市男子盧星樵懷疑林姓友人設局誘使他投資虛擬貨幣，導致慘賠300餘萬元，因而心生怨懟，並夥同綽號「阿翰」的男子伺機報復。檢警調查，兩人於今年1月間以還款為由將林男約出，隨即持斧頭朝其右手掌猛砍數十下。台北地檢署偵查後，今依重傷未遂罪將盧男等人提起公訴。

起訴書指出，盧男因不滿先前投資虧損，又向林男借款20萬元度日，事後認定一切都是林男設下的騙局。今年1月17日晚間，盧男透過Instagram約林男在台北市大安區濟南路見面還款。林男不疑有他準時赴約，盧男與同夥阿翰則早已備好開山刀、斧頭及辣椒水在現場埋伏。

當林男靠近盧男座車準備取款時，阿翰突然下車朝林男眼睛噴射辣椒水，隨後盧男抽出預藏的斧頭追砍。林男在逃跑途中不慎跌倒，隨即遭盧男壓制。盧男先朝其大腿猛砍，接著竟針對林男毫無防護的右手掌連砍數十下，導致林男右手掌骨開放性骨折、肋骨骨折及全身多處嚴重撕裂傷。

盧男在偵查時辯稱，他只是想給對方一個教訓，主張僅構成普通傷害罪，並強調當晚自行前往派出所投案，符合自首減刑。

不過，檢方調查認為，盧男行為顯然具有廢除他人肢體機能的重傷意圖，並非普通傷害所能解釋。至於盧男所主張符合自首減刑條件，則早在他報案前5分鐘，已有路人報警，警方已掌握犯罪事實。

檢方表示，盧男投案後對於同夥阿翰的真實身分刻意迴避、不願透露，顯見其並非真誠悔悟，而是為了尋求減刑寬典。起訴書中也提到，盧男計畫周詳、分工縝密，嚴重破壞社會治安，建請法院不宜依自首規定減輕其刑。

至於林男控訴殺人未遂的部分，檢方考量盧男砍擊部位集中在手部及腿部，並未朝頭部或心臟等致命部位下手，且砍擊後便停止攻擊離去，難以認定有殺人動機，因此僅針對重傷未遂罪嫌提起公訴。

