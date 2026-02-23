美籍單車客遊福隆迷路 瑞芳警雙語服務當嚮導

艾立克斯主動與員警合影留念，感謝他們的幫忙。（記者吳昇儒翻攝）

春節連假期間，大量國內、外遊客湧入東北角地區。昨日一名美籍遊客艾立克斯（音譯）騎乘單車跑到福隆，卻因迷路在路口徘徊。所幸，新北市警察局福隆分駐所警員在執行交通疏導勤務，便上前關心，將人帶回所內，由精通外語的警員葉旻杰、吳佳韋溝通後，得知該名遊客要到「舊草嶺隧道」，立刻提供相關資訊，協助他完成旅程。

福隆所警員余碩哲及葉旻杰於福隆街口執行時，發現一名美籍人士艾立克斯（音譯）騎乘腳踏車在路口徘徊，神情略顯迷惘。但該處為交通要道，車流頻繁，警方基於安全考量，主動向前關心，得知其迷路後，先引導其至福隆所前安全處了解情況。



經葉、吳兩名警員溝通後，得知艾立克斯此次是要騎車探訪「舊草嶺隧道」，隨即耐心說明騎乘路線、周邊交通狀況及安全注意事項，並提醒春節期間人潮車潮較多，務必留意安全。

艾立克斯對警方的即時協助深表感謝，直呼在異鄉旅遊卻能獲得如此貼心的幫助，讓人備感安心，並主動與員警合影留念，為此次台灣春節單車之旅留下難忘回憶。

