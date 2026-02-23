為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    美籍單車客遊福隆迷路 瑞芳警雙語服務當嚮導

    2026/02/23 12:18 記者吳昇儒／新北報導
    艾立克斯主動與員警合影留念，感謝他們的幫忙。（記者吳昇儒翻攝）

    艾立克斯主動與員警合影留念，感謝他們的幫忙。（記者吳昇儒翻攝）

    春節連假期間，大量國內、外遊客湧入東北角地區。昨日一名美籍遊客艾立克斯（音譯）騎乘單車跑到福隆，卻因迷路在路口徘徊。所幸，新北市警察局福隆分駐所警員在執行交通疏導勤務，便上前關心，將人帶回所內，由精通外語的警員葉旻杰、吳佳韋溝通後，得知該名遊客要到「舊草嶺隧道」，立刻提供相關資訊，協助他完成旅程。

    福隆所警員余碩哲及葉旻杰於福隆街口執行時，發現一名美籍人士艾立克斯（音譯）騎乘腳踏車在路口徘徊，神情略顯迷惘。但該處為交通要道，車流頻繁，警方基於安全考量，主動向前關心，得知其迷路後，先引導其至福隆所前安全處了解情況。

    經葉、吳兩名警員溝通後，得知艾立克斯此次是要騎車探訪「舊草嶺隧道」，隨即耐心說明騎乘路線、周邊交通狀況及安全注意事項，並提醒春節期間人潮車潮較多，務必留意安全。

    艾立克斯對警方的即時協助深表感謝，直呼在異鄉旅遊卻能獲得如此貼心的幫助，讓人備感安心，並主動與員警合影留念，為此次台灣春節單車之旅留下難忘回憶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播