    首頁 > 社會

    以為是「廢墟」！揪團夜闖烏來飯店探險 這9人慘了

    2026/02/23 12:41 記者陸運鋒／新北報導
    該間停業的「那魯灣溫泉渡假飯店」，位於新北烏來瀑布路上，曾在2015年杜鵑颱風來襲時，當地嚴重坍方堵住飯店門口，造成老闆夫婦及員工5人受困，所幸沒有大礙。（記者陸運鋒翻攝）

    該間停業的「那魯灣溫泉渡假飯店」，位於新北烏來瀑布路上，曾在2015年杜鵑颱風來襲時，當地嚴重坍方堵住飯店門口，造成老闆夫婦及員工5人受困，所幸沒有大礙。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市烏來區一間停業中的溫泉渡假飯店，於大年初四及初五期間，遭2組人馬共9人闖入，其中還有人涉嫌竊取古玩玉珮，前員工發現後報警提告，而這人宣稱是在網路看見相關介紹，以為是無人居住的廢墟，才會揪團來此夜遊探險，警詢後移送偵辦。

    據了解，該間停業的「那魯灣溫泉渡假飯店」，位於新北烏來瀑布路上，曾在2015年杜鵑颱風來襲時，當地嚴重坍方堵住飯店門口，造成老闆夫婦及員工5人受困，所幸沒有大礙，後來在2021年疫情期間，該飯店於臉書發文，為了安全考量而暫時停止營業。

    新店警分局調查，22歲阮姓女子、34歲林姓男子及22歲呂姓男子等3人，在初四（20日）晚間9時許，揪團夜闖該間停業的溫泉飯店，3人從已損壞的側門進入，其中阮女還摸走一顆價值2000元的古玩玉珮，而居住在內的58歲黃姓前員工發現後報案，警方到場在林男身上搜出贓物，將3人依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    豈料，隔天（21日）初五凌晨0時許，19歲陳姓、20歲劉姓、20歲張姓、19歲俞姓、19歲黃姓男子及吳姓少女等6人，同樣從損壞的側門闖入屋內，聲響驚動黃姓前員工再度報案，警方到場後，雖未在6人身上搜出贓物，但仍將其中5人依竊盜未遂罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，少女則移送台北地方法院少年法庭審理。

    據知，這2組夜闖停業飯店的人馬，都是在網路看見不實資訊，自認為該處是無人居住的廢墟，引起這9人好奇心作祟，在LINE群組揪團到此地夜遊、探險、尋寶，經警方查證後，該地點仍屬於私人產權。

    警方呼籲，網路上常有「廢墟探險」或「秘境尋寶」等不實訊息，未經所有權人同意擅自闖入私人產權，即涉犯刑法侵入住居罪，若任意拿取物品更涉及竊盜罪嫌，切勿聽信網路謠言，為了一時好玩與好奇心而前往該地以免觸法。

    警方將第一組夜闖停業飯店的呂男（右）、林男（左）及阮女帶回偵辦。（記者陸運鋒攝）

    警方將第一組夜闖停業飯店的呂男（右）、林男（左）及阮女帶回偵辦。（記者陸運鋒攝）

