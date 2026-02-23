為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    開學首日學童返回校園上課 北市警派出「大頭娃娃」護童吸睛

    2026/02/23 12:41 記者王冠仁／台北報導
    北市警方今天早上執行護童勤務。（記者王冠仁翻攝）

    北市警方今天早上執行護童勤務。（記者王冠仁翻攝）

    今天是農曆春節連假後首個開工日，同時也是各級學校的開學日，台北市警方各分局，就在今天前往轄內各個學校舉辦護童勤務，同時加強各校區周邊路口的交通指揮與安全維護；警方甚至派出「大頭娃娃」值勤，向學童與家長宣導交通安全觀念，期望能夠替學童打造安心成長的環境。

    北投分局在今天早上於轄區15所國小周邊重要路口，派員加強交通指揮與安全維護，提醒駕駛減速慢行、留意行人動態，降低人車交織風險。此外，也派出大頭娃娃在校門口，向學童及家長宣導「路口慢、看、停」及行人優先觀念，讓孩子在輕鬆互動中建立正確用路意識。

    中正二分局也在今天編排警力，於轄內各國中、小學加強巡邏及交通疏導，並結合義交等協勤民力，配合校方導護志工，在學校門口建立校園安全走廊，以確保學童上、下學的安全。

    大同分局同樣在一早就於轄內各學校啟動護童專案，同時也向往來的機車騎士推廣「防禦駕駛」觀念，要求行經校區應主動減速、預判學童動向，並與大型車保持安全距離。

    警方說，今天是年後開學首日，許多家長都接送小孩上學，警方除了宣導交通安全相關知識以外，也同時向家長宣導反詐騙，呼籲家長若收到不明繳費通知，務必先向校方查證或撥打165反詐騙專線，切勿輕信來路不明訊息，避免受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    北市警方今天早上執行護童勤務。（記者王冠仁翻攝）

    北市警方今天早上執行護童勤務。（記者王冠仁翻攝）

